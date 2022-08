Lo scorso aprile il team di Ubisoft ha annunciato che avrebbe portato su Android una speciale versione di Rainbow Six, gioco che ha scelto di chiamare Tom Clancy’s Rainbow Six Mobile.

Ebbene, il momento dell’esordio su Android di questo atteso gioco si avvicina a grandi passi e una conferma arriva dalla stessa Ubisoft, che ha dato il via alle pre-registrazioni per la sua beta chiusa.

Pur essendo stato sviluppato da zero per i dispositivi mobile, Rainbow Six Mobile rimane un adattamento del popolare sparatutto in prima persona a squadre per PC e console e, pertanto, gli utenti possono aspettarsi molte delle meccaniche di gioco di base che hanno già avuto modo di apprezzare sulla versione “originale”.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, Rainbow Six Mobile sarà un gioco free-to-play e, pertanto, ci saranno degli acquisti in-app per sbloccare personaggi aggiuntivi, skin, armi e altri contenuti.

Iniziate le pre-registrazioni per Rainbow Six Mobile

Allo stato attuale non è stata ancora svelata la data di lancio del gioco (la software house si è limitata a confermare che sarà disponibile entro la fine dell’anno) ma in autuno gli sviluppatori dovrebbero avviare una beta chiusa, così da ottimizzare gli ultimi dettagli e individuare (e risolvere) gli eventuali bug rimasti.

Ubisoft ha anche pubblicato un video dedicato all’inizio delle pre-registrazioni e siamo certi che sarà capace di stuzzicare la curiosità di tanti appassionati, pur non fornendo particolari dettagli sul gioco:

Come pre-registrarsi al gioco

Gli utenti Android più impazienti di provare Rainbow Six Mobile e che desiderano avere accesso alla sua beta chiusa possono pre-registrarsi sul Google Play Store (è possibile raggiungere la pagina dedicata seguendo questo link). La stessa cosa potranno fare gli utenti iOS attraverso l’App Store.

C’è da precisare che la pre-registrazione non assicura di avere accesso alla versione beta chiusa del gioco, che sarà riservata ad una ristretta cerchia di utenti (così com’è avvenuto per la versione alfa nei mesi scorsi).