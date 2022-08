Per quanto possa sembrare strano agli occhi degli utenti appassionati e fedeli ad Android, il nostro caro robottino verde vede costantemente diminuire i propri utenti, che sempre più prediligono il sistema operativo della concorrenza: iOS.

iOS cresce sempre più, anche grazie agli utenti che migrano da Android

Ciò non è dovuto al recente avvento di iOS 16, ma è una tendenza che si protrae da circa quattro anni, in questo lasso di tempo infatti Android ha subito un calo di popolarità dal 77,32 % all’attuale 69,74%. A beneficiare di questa situazione, ovviamente, è l’unico concorrente nel mercato dei sistemi operativi per smartphone (ok ci sarebbe anche HarmonyOS ma comprendiamo tutti perché non venga considerato come valida alternativa).

Durante una recente conferenza sugli utili del terzo trimestre 2022, il CEO di Apple Tim Cook ha comunicato un fatturato record per il brand di 83 miliardi di dollari nel trimestre di giugno, con un aumento del 2% rispetto all’anno precedente; inoltre lo stesso CEO sottolinea la consapevolezza del brand di attrarre sempre più utenti Android: “Stiamo stabilendo un record per il trimestre di giugno, sia per ricavi che per numero di convertitori all’iPhone”.

Apple ha visto crescere i propri ricavi contestualmente ad una crescita della propria quota di mercato dal 15% al 18%, in un periodo non proprio roseo per le vendite di smartphone; sicuramente ha giocato un ruolo fondamentale la riluttanza degli utenti iOS a cambiare sistema operativo e l’azienda ne è consapevole: “La base installata di iPhone attivi ha raggiunto un nuovo massimo storico in tutte le aree geografiche, grazie a questo livello di performance di vendita unito a una fedeltà dei clienti senza precedenti”.

Insomma se il trend dovesse confermarsi, si prospettano tempi duri per il robottino, anche se agli occhi di un utente consapevole e appassionato di Android, risulta particolarmente difficile capire come si possa prediligere il sistema operativo della mela a quello di Big G, notoriamente più aperto, personalizzabile e orientato a modifiche di ogni sorta grazie al magico mondo del modding.