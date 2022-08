Dalla Corea del Sud arriva una notizia che fa ben sperare chi attende con impazienza Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, ossia la nuova generazione di smartphone pieghevoli di Samsung, la cui presentazione ufficiale è in programma per il 10 agosto.

In questi ultimi mesi la crisi economica e le difficoltà di reperimento delle materie prime hanno comportato un notevole aumento dei prezzi in quasi tutti i settori e il mondo della tecnologia ovviamente non fa eccezione, con inevitabili aumenti dei costi di produzione.

Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 a prezzi “accettabili”

Stando a quanto viene riportato da Etnews, tuttavia, in Corea del Sud Samsung avrebbe raggiunto un accordo con i vari partner e operatori telefonici per lanciare Samsung Galaxy Z Fold4 al medesimo prezzo del suo predecessore mentre per Samsung Galaxy Z Flip4 il produttore avrebbe in programma di apportare soltanto un lieve aumento rispetto a Samsung Galaxy Z Flip3.

L’obiettivo del colosso coreano è quello di rendere la nuova generazione di smartphone pieghevoli molto popolare e ciò anche sulla scia del notevole interesse che questo genere di dispositivi sta suscitando tra gli utenti.

Non è un segreto, del resto, che Samsung abbia importanti progetti per il settore degli smartphone pieghevoli, tanto che qualche addetto ai lavori ha ipotizzato che il colosso coreano veda in questo genere di device il futuro della telefonia.

C’è da precisare che l’accordo raggiunto da Samsung in Corea del Sud per evitare che la nuova generazione di pieghevoli dell’azienda arrivi sul mercato a prezzi simili a quelli dello scorso anno non troverà applicazione a livello globale ma è probabile che, ad ogni modo, il produttore riesca a prendere iniziative simili anche in altri Paesi (e contenere gli aumenti in tutti gli altri). A tal proposito, ricordiamo che alla fine dello scorso mese sono emersi i presunti prezzi europei dei due device.

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere l’evento Samsung Galaxy Unpacked del 10 agosto, appuntamento che potrà essere seguito in diretta e in occasione del quale sarà presentata anche la serie Samsung Galaxy Watch5.