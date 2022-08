Man mano che ci avviciniamo al 10 agosto, giorno dell’atteso Samsung Galaxy Unpacked, l’evento in occasione del quale saranno presentati Samsung Galaxy Z Fold4 e Samsung Galaxy Flip4, in Rete continuano ad aumentare le anticipazioni sulla nuova generazione di smartphone pieghevoli del colosso coreano.

E, alle volte, a fornire anticipazioni sulle caratteristiche dei suoi nuovi device è lo stesso produttore coreano, che sul sito Samsung Care+ (lo trovate seguendo questo link) ha già incluso nel database i nuovi device, svelandoci che Samsung Galaxy Z Flip4 sarà disponibile in 71 diverse colorazioni.

Ecco i colori di Samsung Galaxy Z Flip4

Ebbene sì, chi deciderà di acquistare questo telefono si troverà ad avere l’imbarazzo della scelta su quale combinazione cromatica puntare: al modello “base” con quattro colori primari (Blue, Bora Purple, Graphite e Pink Gold), infatti, si affiancherà la BESPOKE Edition con tanti curiosi accoppiamenti.

La cornice del telefono sarà disponibile in tre colorazioni (nero, argento e oro), che potranno essere combinate con i colori verde, blu scuro, rosso, giallo e bianco per le parti superiore o inferiore, con un totale di 71 combinazioni.

Per quanto riguarda la quantità di memoria, il sito di Samsung elenca 128 GB e 256 GB.

Meno opzioni per l’altro pieghevole di Samsung

Passando a Samsung Galaxy Z Fold4, le possibilità di scelta per gli utenti saranno decisamente più limitate, in quanto lo smartphone sarà lanciato in tre colorazioni (Beige, GreyGreen e Phantom Black) e due “tagli” di memoria (256 GB e 512 GB).

Infine, sul sito di Samsung viene elencato anche Samsung Galaxy Watch5, che sarà disponibile in due dimensioni (40 mm e 44 mm), quattro colori (Blue, Gold, Graphite e Silver) e due tipi di connettività (Bluetooth e LTE). Il modello Pro avrà una cassa da 45 mm e sarà disponibile in due colorazioni (Black e Titanium) e due tipi di connettività (Bluetooth e LTE).

Ovviamente in mercati selezionati potrebbero essere vendute versioni speciali dei nuovi device di Samsung per quanto riguarda le colorazioni o la memoria disponibile.

Appuntamento al 10 agosto per la presentazione ufficiale.