Xiaomi 12S Ultra si distingue per il suo ampio modulo fotocamera circolare che ospita il maestoso sensore fotografico da 1 pollice. Un video smontaggio ha rivelato alcuni interessanti dettagli riguardanti i componenti che sono alloggiati sotto l’obiettivo di questo smartphone Xiaomi.

Il sensore fotografico di Xiaomi 12S Ultra è più piccolo del previsto

Il video dello smontaggio di Xiaomi 12S Ultra effettuato dal noto canale YouTube JerryRigEverything fornisce una visione chiara della configurazione a tripla fotocamera che si trova sotto l’enorme obiettivo. Il tecnico ha voluto misurare le dimensioni effettive del sensore da 1 pollice di Xiaomi e ha riscontrato che il colosso cinese è stato “estremamente generoso” nel definirlo di tali dimensioni.

Calibro alla mano, il sensore di immagine principale Xiaomi 12S Ultra è leggermente più piccolo di 1 pollice sia misurandolo in diagonale che di lato, tuttavia JerryRigEverything spiega che Xiaomi non ha dichiarato il falso, poiché lo standard di misurazione del settore non considera la dimensione fisica del sensore, ma la dimensione del cerchio all’interno del quale questo sensore può adattarsi. Qui sotto trovate il video dello smontaggio della fotocamera di Xiaomi 12S Ultra, mentre il video dello smontaggio completo dello smartphone è visionabile qui.

