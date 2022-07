In attesa del debutto del nuovo OnePlus 10T, atteso alla presentazione ufficiale la prossima settimana, oggi il protagonista delle news è il OnePlus 10 Pro. Il top di gamma di casa OnePlus, infatti, è protagonista di un’offerta flash sullo store ufficiale. Utilizzando un codice promozionale, fino alle 10 di domani 29 luglio, sarà possibile ottenere uno sconto di 100 euro su tutte le versioni dello smartphone. Ecco i dettagli completi sulla promozione e come sfruttarla per acquistare il OnePlus 10 Pro a prezzo scontato.

OnePlus 10 Pro in sconto con la nuova offerta flash dello store ufficiale

Basta utilizzare il codice promozione OP10PRO, da aggiungere nell’apposito campo del carrello in fase di checkout, per poter beneficiare di uno sconto di 100 euro sul prezzo d’acquisto del top di gamma OnePlus 10 Pro, punto di riferimento della gamma OnePlus e, più in generale, uno dei principali flagship Android del 2022. La promozione in corso è valida fino alle 10 del 29 luglio, esclusivamente tramite lo store ufficiale di OnePlus.

Utilizzando il codice promozionale è, quindi, possibile ottenere uno sconto di 100 euro sullo smartphone. Grazie all’offerta, quindi, la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage può essere acquistata con una spesa di 819 euro. Per la più completa variante con 12 GB di RAM e 256 GB di storage, invece, il prezzo, utilizzando il codice sconto, scende fino a 899 euro. Da notare, inoltre, che è incluso, per entrambe le versioni, il Quantum Photography Bumber Case Black senza costi aggiuntivi.

Acquistando un nuovo OnePlus 10 Pro tramite lo store ufficiale è possibile beneficiare della consegna gratuita rapida (attualmente prevista per il 2 agosto effettuando l’ordine in questo momento). Per il pagamento, invece, è possibile affidarsi a Klarna e al pagamento in 3 rate senza interessi oltre al tradizionale sistema di pagamento in un’unica soluzione.

Per sfruttare l’offerta riservata all’OnePlus 10 Pro è possibile utilizzare il link qui di seguito:

>> Acquista il OnePlus 10 Pro con 100 euro di sconto <<