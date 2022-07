All’inizio di questo mese Xiaomi ha presentato la serie Xiaomi 12S e nelle scorse ore il modello più interessante è stato messo a dura prova in uno dei classici test di resistenza di JerryRigEverything: stiamo ovviamente parlando di Xiaomi 12S Ultra.

A caratterizzare il nuovo smartphone di punta di Xiaomi è senza dubbio il suo comparto fotografico posteriore, forte di un sensore principale Sony IMX989 da 1 pollice e basta un rapido sguardo al device per notare che le dimensioni della sua fotocamera sono effettivamente molto importanti.

Xiaomi 12S Ultra in un video di resistenza

Animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, Xiaomi 12S Ultra può contare su un display AMOLED LTPO E5 da 6,73 pollici con risoluzione QHD+ (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate fino a 120 Hz, luminosità massima di 1.500 nit, supporto alla gamma DCI-P3, Dolby Vision e HDR10+.

Per quanto riguarda il comparto memorie, il colosso cinese ha deciso di commercializzare il suo nuovo device in tre tagli (8/256 GB, 12/256 GB e 12/512 GB), con RAM di tipo LPDDR5 e memoria di archiviazione con standard UFS 3.1.

La fotocamera frontale può contare su un sensore RGBW da 32 megapixel mentre sulla parte posteriore troviamo un sensore primario Sony IMX989 da 1 pollice da 50 megapixel, supportato da un sensore ultra grandangolare da 48 megapixel (f/2.2) con funzionalità macro e da uno zoom ottico periscopico da 48 megapixel con stili e filtri personalizzati da Leica.

Tra le altre caratteristiche di Xiaomi 12S Ultra troviamo il supporto Dolby Atmos, gli altoparlanti stereo simmetrici Harman Kardon, i chip Surge P1 (per la gestione della ricarica rapida) e Surge G1 (per l’ottimizzazione dei consumi) e una batteria da 4.860 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 67 W via cavo, a 50 W in modalità wireless e a 10 W inversa).

Se siete curiosi di scoprire come Xiaomi 12S Ultra se la sia cavata con temibili nemici come un punteruolo, un taglierino, un accendino e l’immancabile test di piegatura, non dovete fare altro che mettervi comodi e guardare il seguente video:

