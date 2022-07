In attesa dell’evento di lancio ufficiale di giovedì 28 luglio, ASUS ZenFone 9 continua ad essere il protagonista di apparizioni sul Web.

L’ultima della serie è avvenuta in Norvegia e in particolare sul sito del rivenditore Elkjøp, che ha già incluso il nuovo smartphone di ASUS nel suo database, pubblicando anche una pagina con le principali informazioni sul device (ciò potrebbe essere avvenuto per errore).

La presunta scheda tecnica di ASUS ZenFone 9

Stando a quanto si apprende da tale sito norvegese (trovate la pagina seguendo questo link), ASUS ZenFone 9 sarà uno smartphone relativamente compatto (con dimensioni pari a 146,6 x 68,2 x 9,45 mm e un peso di 165 grammi) e potrà contare su un display AMOLED di Samsung da 5,92 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz, aspect ratio 20:9 e protezione Gorilla Glass Victus.

Il nuovo smartphone di ASUS sarà animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e potrà contare su 8 GB o 16 GB di RAM e su 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione.

Passando al comparto imaging, ASUS ZenFone 9 frontalmente presenterà un sensore Sony IMX663 da 12 megapixel con dual PDAF mentre sulla parte posteriore vanterà una doppia fotocamera con un sensore primario Sony IMX766 da 50 megapixel (1/1.56”, pixel da 1 µm e registrazione video 8K) e un sensore ultra grandangolare Sony IMX368 da 12 megapixel.

Tra le altre caratteristiche non dovrebbero mancare il supporto 5G, le connettività Wi-Fi 6E (ax), Bluetooth 5.2, NFC e GNSS (GPS L1+L5, GLONASS L1, Galileo E1+E5a, BDS and QZSS), una porta USB Type-C 3.0, un ingresso jack audio da 3.5 mm, una scocca resistente ad acqua e polvere (certificazione IP68), un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posizionato sulla parte laterale e una batteria da 4.300 mAh.

Previous Next Fullscreen

Prezzi e disponibilità

Stando al sito di Elkjøp, ASUS ZenFone 9 dovrebbe essere disponibile quasi subito dopo il lancio ai seguenti prezzi:

versione 8/128 GB a circa 800 euro

versione 8/256 GB a circa 900 euro

versione 16/256 GB a circa 950 euro

Ancora un paio di giorni e scopriremo se tali anticipazioni saranno confermate.