Gli smartphone Samsung sono i protagonist delle offerte Amazon di oggi. Oltre al Galaxy S22 al prezzo più basso di sempre, infatti, oggi Amazon propone offerte imperdibili anche per la gamma Galaxy M. In particolare, sono disponibili al minimo storico gli smartphone Samsung Galaxy M23, M33 e M53. Si tratta, quindi, di un’occasione davvero ottima per passare ad un mid-range di casa Samsung ad un prezzo contenuto. Ecco tutti i dettagli sulle nuove offerte:

Samsung Galaxy M23, M33 e M53 in offerta su Amazon al prezzo minimo storico

Tra le offerte Amazon di oggi c’è spazio per i mid-range di casa Samsung con tre promozioni dedicate ad altrettanti Galaxy M. Si tratta del momento giusto, quindi, per passare ad uno dei dispositivi di casa Samsung che offrono un buon comparto tecnico, arricchito da un’autonomia sempre al di sopra della media, ed un prezzo particolarmente conveniente. In tre smartphone sono disponibili in Italia solo su Amazon e sono ora proposti al prezzo minimo storico.

La prima offerta da considerare è quella dedicata al Samsung Galaxy M23. Lo smartphone è disponibile a 199 euro invece di 219,99 euro. Il prezzo in questione è il minimo storico per lo smartphone, disponibile in Italia in esclusiva su Amazon. Il comparto tecnico del Galaxy M23 include il SoC Qualcomm Snapdragon 750G supportato da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh.

A completare le specifiche dello smartphone troviamo un display TFT LCD da 6,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e notch a goccia. Il comparto fotografico include, invece, tre fotocamere posteriori con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel ed un sensore per le macro da 2 Megapixel. La camera anteriore è da 8 Megapixel. C’è anche un sensore di impronte digitali laterale. Il sistema operativo è Android 12.

Il Galaxy M23 in offerta oggi su Amazon è disponibile nelle colorazioni Deep Green, Light Blue e Orange Copper.

>> Acquista il Samsung Galaxy M23 su Amazon a 199 euro <<

Per chi è in cerca di uno smartphone più completo, invece, c’è la possibilità di puntare sul Samsung Galaxy M33 in offerta a 249 euro invece di 339 euro. Il dispositivo può contare su di un display TFT LCD da 6,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e sul SoC Exynos 1280 supportato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno.

A completare la scheda tecnica ci sono quattro fotocamere posteriori con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 5 Megapixel e i soliti due sensori da 2 Megapixel. La camera anteriore è da 8 Megapixel. Il sensore di impronte digitali è laterale. Il sistema operativo è Android 12.

Il Samsung Galaxy M33 è in offerta a 249 euro nelle colorazioni Green, Brown e Blue.

>> Acquista il Samsung Galaxy M33 su Amazon a 249 euro <<

A completare la serie di offerte Amazon per gli smartphone di casa Samsung troviamo la promozione dedicata al Galaxy M53, vero e proprio punto di riferimento della gamma Galaxy M. Lo smartphone viene proposto con un prezzo di 369 euro invece che di 479,90 euro garantendo, quindi, un risparmio di oltre 110 euro sull’acquisto.

Il Galaxy M53 presenta un display AMOLED da 6,7 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTek Dimensity 900 supportato da 6 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage interno. La batteria è da 5.000 mAh. Tra le specifiche troviamo una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 Megapixel, una fotocamera posteriore da 32 Megapixel e il sensore di impronte digitali laterale. Il sistema operativo è Android 12.

Lo smartphone è in offerta su Amazon nelle colorazioni Blue, Brown e Green.

>> Acquista il Samsung Galaxy M53 su Amazon a 369 euro <<

Le offerte di oggi dedicate agli smartphone Samsung sono disponibili fino ad esaurimento scorte. Tutti e tre gli smartphone sono venduti e spediti da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e all’assistenza post vendita.

In copertina Samsung Galaxy M33