Continuano le offerte sullo store di OnePlus. Le promozioni lanciate ad inizio luglio diventano ancora più interessanti grazie a nuove opzioni per l’acquisto a prezzo scontato per gli utenti. In particolare, lo store ufficiale di OnePlus propone ora in sconto il top di gamma OnePlus 10 Pro che raramente viene proposto in offerta. Utilizzando un codice promozionale è possibile ottenere uno sconto di 100 euro sul flagship che, ricordiamo, sarà a breve affiancato dal nuovo OnePlus 10T. Ecco tutte le offerte da sfruttare sullo store ufficiale di casa OnePlus:

OnePlus rinnova le offerte sullo store: c’è anche il top di gamma OnePlus 10 Pro

La nuova tornata di offerte dello store OnePlus è da cogliere al volo. A disposizione degli utenti, infatti, c’è la possibilità di acquistare diversi smartphone del brand a prezzo scontato. A partire da oggi, inoltre, in sconto c’è anche il top di gamma OnePlus 10 Pro che viene proposto a prezzo ridotto in tutte le configurazioni disponibili per il mercato italiano (8/128 GB e 12/256 GB).

L’offerta dedicata all’OnePlus 10 Pro è davvero ottima. Lo smartphone viene proposto con uno sconto di 100 euro rispetto al prezzo di listino. Per sfruttare lo sconto è sufficiente inserire, in fase di pagamento, il codice promozionale OP10PRO nell’apposito campo riservato ai codici sconto. Grazie alla promozione in questione è possibile acquistare il OnePlus 10 Pro 8-128 GB al prezzo di 819 euro invece di 919 euro. La versione top 12-256 GB, invece, è disponibile al prezzo di 899 euro invece di 999 euro. Per acquistare il top di gamma a prezzo scontato è possibile seguire il link qui di sotto:

>> Acquista OnePlus 10 Pro in sconto con codice OP10PRO <<

Oltre alla promozione dedicata al top di gamma OnePlus 10 Pro, lo store di casa OnePlus continua a proporre altre offerte molto interessanti. Le promozioni sono le stesse che vi abbiamo segnalato la scorsa settimana. Basta utilizzare il relativo codice sconto per ottenere un taglio del prezzo dei dispositivi desiderati. Ecco l’elenco delle offerte con i codici e i link per acquistare i prodotti OnePlus a prezzo scontato tramite lo store ufficiale.

Tutte le offerte indicate, compresa quella dedicata all’OnePlus 10 Pro, sono valide fino al prossimo 31 luglio oppure fino ad esaurimento scorte.