Dopo la presentazione della serie di smart TV EA Pro, avvenuta a metà giugno, Xiaomi ufficializza in Cina la nuova gamma ES Pro 2022. Si tratta di tre modelli rispettivamente da 55”, 65” e 75”; scopriamo le principali caratteristiche e i prezzi.

Caratteristiche gamma smart TV 4K ES Pro 2022

I tre modelli della nuova serie di smart TV 4K ES Pro 2022 si presentano con un design con cornici molto ridotte e un rapporto schermo – corpo che arriva al 97.4%; la struttura è realizzata interamente in metallo, così come la base.

Tutti i modelli vantano il supporto all’HDR, Dolby Vision, retroilluminazione multi zona, 4096 livelli di controllo della luminosità (che raggiunge fino a 700 nit) e gamma di colori DCI-P3 al 94%. Inoltre le TV supportano anche MEMC ad alta frequenza di aggiornamento a 120 Hz, HDMI 2.1, VRR, ALLM, certificazione FreeSync Premium; sono mosse da un processore MediaTek MT9617 coadiuvato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Gli altoparlanti da 25 W hanno il supporto per Dolby Atmos.

Specifiche tecniche della famiglia ES Pro 2022

Display da 55 / 65 / 75 pollici (3840 × 2160 pixel) con angolo di visione di 178 gradi, HDR 10, Dolby Vision, MEMC, △E≈2, 1,07 miliardi di colori, ampia gamma di colori DCI-P3 al 94%, fino a 700 nits luminosità, VRR, ALLM, certificazione FreeSync Premium

Processore Quad-core MediaTek MT9617 con CPU ARM Cortex-A73, GPU ARM Mali-G52 MC1 e APU MediaTek dedicata

3 GB di RAM, 32 GB di spazio di archiviazione

Android TV 11 con PatchWall

Microfoni a campo lontano per il controllo vocale

Wi-Fi dual-band 802.11 ac (2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 5.0 LE, 2 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 2.1, 2 x USB 2.0, S/PDIF, Jack audio da 3,5 mm, Ethernet

Altoparlanti da 25 W (2 x 12,5 W), Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS:X

I tre modelli della nuova serie sono già in vendita in Cina con prezzi di listino di 3.599 yuan (circa 528 euro) per il modello da 55″, 4.599 yuan (circa 675 euro) per il 65″ e 7.499 yuan (circa 1.100 euro) per la variante da 75″ (nonostante attualmente sia in vigore una promozione lancio con prezzi leggermente inferiori); al momento non ci sono informazioni ufficiali circa un’eventuale commercializzazione in altri mercati e relativi prezzi.

Potrebbe interessarti anche: Migliori smart TV di Luglio 2022, ecco i nostri consigli