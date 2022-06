Xiaomi ha ufficialmente rilasciato una nuova serie di smart TV in Cina. Xiaomi TV EA Pro vanta alcune interessanti caratteristiche tra cui un display 4K con supporto HDR, la tecnologia di regolazione della qualità dell’immagine integrata di Xiaomi e la compensazione del movimento MEMC.

Caratteristiche principali di Xiaomi TV EA Pro

La serie TV EA Pro di Xiaomi offre un design a schermo intero con un rapporto schermo-corpo compreso tra il 95% e il 96% e struttura in metallo unibody. Le opzioni di connettività includono HDMI, USB, AV, Antenna e cavo di rete.

L’audio stereo integrato supporta la decodifica DTS tramite un sistema audio bilanciato e intelligente, inoltre la serie Xiaomi TV EA Pro sfrutta il chip MediaTek MT9638 per le attività sullo schermo ad alta frequenza e il multitasking quotidiano. La TV integra l’interfaccia MIUI TV 3.0 e offre una configurazione da 2 GB/16 GB di memoria.

Disponibilità e prezzi di Xiaomi TV EA Pro

Xiaomi TV EA Pro è disponibile nei tre formati da 55 pollici, 65 pollici e 75 pollici ed è disponibile per il preordine in Cina ai prezzi rispettivamente di 1.999 Yuan (circa 284 euro), 2.699 Yuan (circa 383 euro) e 3.999 Yuan (circa 567 euro). Al momento non abbiamo informazioni sulla disponibilità del prodotto in altre regioni.

