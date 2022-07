Dall’India arriva la notizia del lancio da parte di Samsung di due nuovi smartphone di fascia bassa: stiamo parlando di Samsung Galaxy M13 4G e Galaxy M13 5G.

Per quanto riguarda il primo dei due, non va confuso con il Samsung Galaxy M13 4G lanciato alla fine di maggio, rispetto al quale si differenzia per un comparto fotografico posteriore ridisegnato e una batteria più capiente da 6.000 mAh.

Le altre principali caratteristiche invece sono le medesime, come un display LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+, un processore Samsung Exynos 850 e una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 5 megapixel e da un sensore da 2 megapixel per il calcolo della profondità).

Le principali caratteristiche di Samsung Galaxy M13 5G

Un po’ più interessante è la versione dotata di connettività 5G, che può contare su un display LCD da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 90 Hz e un notch a goccia (ove trova posto una fotocamera da 8 megapixel), su un processore MediaTek Dimensity 700 e su una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica a 15 W).

Per quanto riguarda il comparto memorie, lo smartphone sarà venduto con 4 GB o 6 GB di RAM e vari quantitativi di memoria di archiviazione (fino a 128 GB), espandibile grazie al supporto MicroSD.

Posteriormente si trova una doppia fotocamera, con un sensore primario da 50 megapixel ed un sensore da 2 megapixel per il calcolo della profondità.

Entrambi i nuovi smartphone di Samsung arrivano sul mercato con a bordo l’interfaccia Samsung OneUI Core 4 basata su Android 12.

Tre le colorazioni disponibili (Midnight Blue, Stardust Brown e Aqua Green), con prezzi di partenza pari, al cambio, a circa 150 euro per la versione base di Samsung Galaxy M13 4G e a circa 175 euro per quella base del modello 5G.

Al momento non vi sono informazioni su una possibile commercializzazione anche in Europa.