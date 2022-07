Uno sconto da non lasciarsi sfuggire quello proposto con l’Amazon Prime Day 2022, soprattutto se state cercando un nuovo smartphone Android e volete spendere poco. Stiamo parlando di Xiaomi 11 Lite 5G NE, proposto in super offerta in queste 48 ore (ma potrebbero essere molte meno vista l’entità dello sconto).

Xiaomi 11 Lite 5G NE da non perdere con l’Amazon Prime Day 2022

Tra le offerte da non perdere di questo Amazon Prime Day c’è sicuramente quella che tocca Xiaomi 11 Lite 5G NE, uno smartphone di fascia media lanciato lo scorso autunno che sta ottenendo successo tra gli utenti. Il dispositivo Android viene apprezzato (come potete constatare anche nella nostra recensione) soprattutto per le prestazioni, garantite dal SoC Qualcomm Snapdragon 778G con connettività 5G (affiancato da 6 o 8 GB di RAM LPDDR4X e da 128 o 256 GB di memoria interna UFS 2.2), per il comparto fotografico e la multimedialità.

A livello fotografico abbiamo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e tele-macro da 5 MP, ma anche una fotocamera anteriore da 20 MP integrata nello schermo con un piccolo foro. A proposito di schermo, a bordo prende posto un display AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full-HD+, refresh rate fino a 90 Hz e touch sampling rate a 240 Hz. Completa il quadro la batteria da 4250 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 33 W, ma è da segnalare anche il supporto software promesso dal produttore: 3 aggiornamenti di Android e 4 anni di patch di sicurezza.

Xiaomi 11 Lite 5G NE è stato lanciato sul mercato al prezzo consigliato di 399,90 euro (6-128 GB), ma grazie alle offerte dell’Amazon Prime Day 2022 potete acquistare la stessa versione con uno sconto del 40%: cliccando sul link qui sotto, se siete abbonati Prime potete portarvelo a casa a 239,90 euro. Nelle pagine in fondo, dedicate all’atteso evento, potete dare un’occhiata a tantissime altre offerte sulla tecnologia.

