Le offerte dell’Amazon Prime Day 2022 sono l’occasione giusta per acquistare a prezzo scontato uno degli smartphone della gamma OnePlus che vengono proposti con sconti fino al 30% rispetto al prezzo di listino. Le offerte da sfruttare sono numerose. È possibile acquistare a prezzo scontato il top di gamma OnePlus 10 Pro oppure ripiegare sul modello dello scorso anno, l’ancora validissimo OnePlus 9, in sconto anche in versione Pro. Da non perdere, inoltre, sono le offerte sulla gamma OnePlus Nord che può beneficiare di sconti fino al 25%. Ecco tutte le promozioni in corso:

Gli smartphone OnePlus sono protagonisti dell’Amazon Prime Day 2022: ecco le migliori offerte

Sono online le offerte dell’Amazon Prime Day 2022 che termineranno solo domani 13 luglio. Tra i brand protagonisti della serie di offerte c’è OnePlus e la sua gamma di smartphone, proposta in sconto fino al 30% rispetto al prezzo di listino. Le opportunità per acquistare un nuovo smartphone OnePlus a prezzo scontato sono molteplici. Alcune offerte sono davvero imperdibili se state cercando un nuovo smartphone OnePlus da acquistare durante il Prime Day.

Partiamo dal top di gamma OnePlus 10 Pro. Lo smartphone è disponibile in sconto a 769 euro per la variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage mentre chi è in cerca di una variante con dotazione maggiore può puntare sulla versione 12/256 GB che viene proposto a 849 euro invece di 999 euro con un buon 15% di sconto. Non mancano le offerte sui top di gamma dello scorso anno, OnePlus 9 e 9 Pro. In questo caso, gli sconti sono ancora maggiori e arrivano al 30%.

Il OnePlus 9 è disponibile a partire da 499 euro, con 200 euro di sconto riservati alla variante 8/128 GB. Da notare, invece, che la versione 12/256 GB viene proposta a 562 euro invece di 799 euro, con il 30% di sconto sul listino. Ottime offerte anche per il OnePlus 9 Pro in offerta, rispettivamente, a 649 euro (8/128 GB) e 749 euro (12/256 GB). Per chi vuole spendere qualcosa in meno, invece, c’è la gamma OnePlus Nord in sconto.

In questo caso, si parte dal recentissimo OnePlus Nord 2T in offerta a 369 euro invece di 399 euro (8/128 GB) e a 469 euro invece di 499 euro (12/256 GB). Tra le offerte c’è spazio anche per l’ottimo OnePlus Nord 2 che viene proposto in sconto a 299 euro invece di 399 euro (8/128 GB) e 399 euro invece di 499 euro (12/256 GB). Sconti anche per gli “entry level” OnePlus Nord CE 2 proposto a 279 euro invece di 349 euro (8/128 GB) e per il OnePlus Nord CE 2 Lite in sconto a 269 euro (6/128 GB).

Da notare che tutte le offerte illustrate sono valide fino ad esaurimento scorte oppure sino alla mezzanotte di domani 13 luglio. Per ogni smartphone, inoltre, ci sono in sconto diverse colorazioni. È necessario, però, verificare di volta in volta i modelli disponibili. Per sfruttare le offerte potete accedere alla pagina del prodotto desiderato direttamente dai link qui di sotto:

Gli smartphone OnePlus sono solo alcuni dei tantissimi dispositivi in offerta per l’Amazon Prime Day. Per scoprire tutte le offerte attualmente in corso su Amazon potete fare riferimento pagina ufficiale della promozione oppure cliccare sulla categoria che vi interessa qui di sotto per accedere subito alla selezione delle migliori offerte attualmente disponibili.

Offerte per categoria