Overdrop Meteo & radar meteo è una delle tante applicazioni dedicate al meteo presente su Google Play Store, è stata scaricata più di un milione di volte e può contare su una media delle recensioni di 4,4 stelle. L’applicazione è presente sullo store di Big G dal 2018 e giusto un paio di giorni fa ha ricevuto un corposo aggiornamento, scopriamo insieme le novità introdotte.

Ecco le novità introdotte con l’aggiornamento di Overdrop Meteo & radar meteo

Overdrop Meteo & radar meteo grazie all’ultimo aggiornamento può contare sulle seguenti funzioni e aggiunte:

È stata creata una galleria di icone personalizzate, si potrà ora scegliere fra 10 nuove icone animate e molte altre sono in arrivo nel prossimo futuro

È stato completamente riprogettato il radar meteorologico, l’interfaccia utente è ora più snella e moderna e presenta svariate opzioni di personalizzazione

Sono state riviste e aggiornate le impostazioni dell’applicazione, ora è più semplice e veloce personalizzare l’app

Vengono aggiunti nuovi widget interattivi, l’utente ha ora la possibilità di modificare i widget aggiungendo le informazioni che preferisce

È stata ridisegnata la notifica meteo, sono disponibili nuove impostazioni di notifica ed è possibile scegliere fra 6 diversi pacchetti di icone, personalizzando inoltre le informazioni da visualizzare

L’applicazione si appoggia ad alcuni dei maggiori provider meteo come Dark Sky Weather, AccuWeather, and WeatherBit e, fra le altre cose, mette a disposizione dell’utente più di 60 widget dedicati al meteo. Overdrop Meteo & radar meteo è scaricabile gratuitamente dal Play Store e presenta alcuni acquisti in app facoltativi, qualora voleste provarla vi basta seguire il badge sottostante.