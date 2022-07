Il malware “Joker” è in circolazione da anni ed è in continua evoluzione. L’ultima volta che ne abbiamo parlato è stato a dicembre 2021 per l’app Color Message e ora questo pericoloso malware è tornato. Joker è stato trovato in quattro app che sono state installate complessivamente oltre 100.000 volte.

Il team Pradeo ha individuato che le app infette dal malware Joker sono le seguenti:

Smart SMS Messages

Blood Pressure Monitor

Voice Languages ​​Translator

Quick Text SMS

La prima app in elenco è quella più scaricata delle quattro e contava oltre 50.000 download, tuttavia tutte e quattro le app sono state rimosse dal Google Play Store.

Vale la pena ricordare che lo scopo di questo malware è di far iscrivere l’utente a servizi a pagamento senza la sua approvazione e di addebitare in maniera subdola i relativi costi sui suoi conti bancari.

Se per caso avete installato una di queste app, il consiglio non è solo quello di eliminarla subito, ma anche di verificare se nei vostri estratti conto ci sono addebiti ingiustificati.

Questo malware è stato inizialmente individuato nel 2017 e all’epoca si basava sulla frode tramite SMS, ma nel tempo si è evoluto per colpire gli utenti ignari in modi sempre più subdoli.

