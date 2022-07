Dalla Cina arriva la notizia del lancio del più potente modello della serie Y di Vivo: stiamo parlando di Vivo Y77 5G, smartphone animato da un processore annunciato da MediaTek da nemmeno due mesi.

A garantire prestazioni degne di nota al nuovo smartphone di Vivo, infatti, sarà la CPU MediaTek Dimensity 930 (dotata di 2 core Cortex-A78 da 2.2 GHz, 6 core Cortex-A55 da 2 GHz e una GPU IMG BXM-8-256), che dovrà supportare un display con refresh rate elevato e la connettività 5G.

Le principali caratteristiche di Vivo Y77 5G

Oltre che la CPU che è succeduta a MediaTek Dimensity 920, Vivo Y755 5G può vantare uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz.

Per quanto riguarda il comparto memorie, lo smartphone fa affidamento su 8 GB di RAM LPPDR4x e su 256 GB di memoria di archiviazione (con tecnologia UFS 2.1).

Passando al settore imaging, il nuovo modello di fascia media di Vivo presenta frontalmente un sensore da 8 megapixel mentre sulla parte posteriore trova spazio una doppia fotocamera con un sensore primario da 50 megapixel e un sensore secondario da 2 megapixel.

Tra le altre caratteristiche del device troviamo un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posizionato sulla parte laterale e un ingresso jack audio da 3,5 mm. La scocca ha dimensioni piuttosto generose (146,17 x 75,8 x 8,59 mm) e il peso dello smartphone è pari a 194 grammi.

A garantire la necessaria energia a Vivo Y77 5G, infine, ci penserà una batteria a doppia cella da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 80 W.

Il nuovo smartphone di Vivo farà presto il suo esordio in Cina al prezzo ufficiale di 1.999 yuan (pari, al cambio, a circa 290 euro) in due colorazioni (blu e rosa) mentre al momento non vi sono informazioni su una sua possibile commercializzazione anche in altri Paesi. Per saperne di più non ci resta altro da fare che avere un po’ di pazienza.

Se dovesse arrivare pure in Italia, probabilmente sarà disponibile anche su Amazon.