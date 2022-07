Il Round 2 della campagna promozionale Summer Sale lanciata dallo store Xiaomi continua e le occasioni per acquistare un nuovo smartphone Android o uno dei tanti dispositivi dell’ecosistema Xiaomi a prezzo scontato sono numerose. In attesa dell’Amazon Prime Day 2022 della prossima settimana, le nuove offerte Xiaomi possono offrire molteplici opportunità per acquistare un nuovo dispositivo ad un ottimo prezzo. Andiamo a vedere tutte le migliori offerte dei nuovi Summer Sale dello Xiaomi Store:

Ancora offerte sullo store di Xiaomi: ecco le migliori proposte disponibili

C’è tempo fino al prossimo 8 di luglio per sfruttare le offerte disponibili sullo store di casa Xiaomi. Le opportunità per un buon affare non mancano di certo. Per scoprire tutte le offerte in corso è possibile consultare il link che trovate a fine articolo e che ci offre una panoramica completa sugli sconti proposti dallo store della casa cinese. Di seguito, invece, andiamo a verificare quali sono le migliori offerte sugli smartphone dell’azienda.

Partiamo dal POCO X4 GT 8/128 GB in offerta a 299,90 euro invece di 379,90 euro. Da notare, inoltre, che per gli utenti più esigenti c’è anche il POCO X4 GT 8/256 GB in offerta a 349,90 euro invece di 429,90 euro. Per entrambi gli smartphone, inoltre, con appena 9,99 euro in più è possibile creare il bundle con gli auricolari Redmi Buds 3 Lite (solitamente disponibili a 29,99 euro). Ricordiamo che lo smartphone è dotato del SoC Dimensity 8100, di un display IPS LCD da 6,6 pollici di diagonale con refresh rate di 144 Hz e di una batteria da 5.080 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W.

Tra le promozioni in corso segnaliamo anche la possibilità di acquistare lo Xiaomi 11T Pro 8/256 GB in offerta a 459,90 euro invece di 699,90 euro. Lo smartphone è dotato dello Snapdragon 888 a cui si affianca un display da 6,67 pollici con pannello AMOLED con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz e una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 120 W. Da notare anche un ottimo comparto fotografico in cui spicca il sensore principale da 108 Megapixel.

In offerta c’è anche lo Xiaomi 12 8/128 GB scontato a 799,90 euro invece che 899,90 euro. Lo smartphone è dotato di un display da 6,28 pollici con pannello AMOLED con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo lo Snapdragon 8 Gen 1 supportato da una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W.

In sconto c’è anche lo Xiaomi 12 Pro 8/256 GB in offerta a 949,90 euro invece di 1.099,90 euro. Lo smartphone ripropone lo Snapdragon 8 Gen 1 abbinandolo ad un display AMOLED da 6,73 pollici. Da notare, inoltre, che su tutti gli smartphone Xiaomi con prezzo superiore ai 450 euro è inclusa gratis la Redmi Smart Band Pro (dal valore di 49,99 euro)

Gli smartphone elencati in precedenza sono solo una piccola selezione delle tantissime offerte proposte dallo store Xiaomi e valide fino al prossimo 8 di luglio. In sconto ci sono diversi Redmi Note 10 e 11 oltre che altri smartphone del brand POCO. Non mancano, inoltre, promozioni dedicate ai TV, agli smartwatch, agli auricolari e a tutto il resto dell’ecosistema di casa Xiaomi. Per un quadro completo sulle offerte è possibile consultare il link qui di sotto. Su tutti i prodotti in offerta c’è la possibilità di beneficiare della consegna gratuita

>> Scopri tutte le offerte disponibili oggi sullo store Xiaomi <<