Il caldo non invoglia certo a fare sport, soprattutto nelle ore diurne, e anche i piccoli spostamenti in bici possono risultare scoraggianti con queste temperature. Per chi deve comunque muoversi, e vuole farlo in maniera sostenibile, arriva la svendita di Gogobest, noto store online specializzato in mobilità elettrica, che offre soluzioni anche per chi vuole allenarsi senza patire il caldo.

La svendita di Gogobest

Il metodo migliore per muoversi senza fare troppa fatica, e soprattutto senza sudare, è quello di affidarsi a un monopattino elettrico o a una bici elettrica. Chi invece vuole allenarsi, ma non ha tempo al mattino presto e la sera non vuole attendere orari assurdi per godersi il fresco, può sfruttare un paio di occasioni pensate per il fitness in casa. Vediamo nel dettaglio i prodotti più interessanti in promozione, mentre a fine articolo trovate il link per l’accesso diretto alla pagina speciale con tutte le offerte in corso.

Partiamo con BEZIOR S500, un monopattino elettrico perfetto per piccoli spostamenti quotidiani, con un’autonomia che permette di coprire anche tragitti più lunghi. Grazie alla batteria a 48V/15 Ah può coprire fino a 50 chilometri, con una velocità massima di 25 Km/h, come previsto dall’attuale codice della strada.

Può essere piegato per semplificare il trasporto in auto o sui mezzi pubblici e dispone di un ampio schermo per controllare tutti i parametri di utilizzo, velocità inclusa. È dotato di freno elettronico e freno a disco, per la massima sicurezza. Lo potete acquistare su Gogobest a 329,99 euro invece di 699,99 euro, con spedizione inclusa nel prezzo.

Se invece state cercando una city bike, che vi permetta di destreggiarvi nel traffico cittadino ma che sappia muoversi anche sulle strade bianche, ecco BEZIOR M1, dotata di motore da 250 watt e batteria da 48V/`12,5 Ah, che consentono di raggiungere gli 80 Km con una sola carica.

La pedalata assistita funziona fino a 25 Km/h, lasciando poi all’utente il compito di andare più veloce, nel rispetto delle attuali norme in merito. La bici utilizza un cambio a 7 rapporti Shimano, monta una sospensione anteriore e due freni a disco. La trovate in offerta su Gogobest a 799,99 euro invece di 1299,99 euro.

Se non volete uscire di casa per il caldo, e preferite pedalare con l’aria condizionata, ecco YESOUL S3, un modello da spinning che vi tornerà molto utile anche nella brutta stagione, quando a tenervi in casa sarà il freddo. Utilizza un sistema di resistenze magnetiche per simulare fino a 100 livelli di resistenza e grazie alla cinghia di trasmissione potrete utilizzarla a qualsiasi orario senza disturbare nessuno.

Sul manubrio è presente un supporto nel quale inserire un tablet o uno smartphone da collegare tramite il Bluetooth per seguire un programma di allenamento e per tracciare i propri progressi. Non mancano le rotelle per spostarla in un lampo, il portaborraccia e le regolazioni di sella e manubrio. È in offerta su Gogobest a 399,99 euro invece di 699,99 euro.

Se invece di pedalare amate correre, e volete farlo tra le mura domestiche in qualunque stagione e con qualunque tempo, ecco Kingsmith Walking Pad R2, un tapis roulant che raggiunge i 10 Km/h e che vi permette di correre o camminare senza dover uscire di casa. Dispone di una barra di sicurezza, da alzare per superare i 6 Km/h, e può essere ripiegato per ridurre l’ingombro.

Potete regolare la velocità utilizzando il telecomando in dotazione o utilizzare il sistema adattivo, che aumenta o diminuisce la velocità a seconda della posizione sul tappeto. Ha una portata massima di 110 Kg e un peso netto di 37 Kg, con due comode ruote per spostarlo in casa. Lo trovate in offerta su Gogobest a 499,99 euro invece di 899,99 euro.

Non finiscono certo qui le offerte di Gogobest, qui sotto trovate altre quattro bici a pedalata assistita in offerta, più avanti invece il link alla pagina con tutte le offerte.

Per scoprire tutti i prodotti in promozione su Gogobest vi lasciamo al link sottostante, con la Clearance Big Sale dei magazzini europei, con spedizione inclusa nel prezzo e consegna in meno di una settimana.

Gogobest Clearance Sale

Informazione Pubblicitaria