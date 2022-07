Da Samsung arriva un nuova interessante promozione dedicata a chi ha in programma di acquistare uno dei suoi smartphone o tablet più recenti e in virtù della quale sarà possibile avere in regalo 3 mesi di Netflix.

Questa iniziativa parte oggi proprio in occasione dell’arrivo sulla popolare piattaforma streaming dell’ultimo capitolo di Stranger Things, una delle serie TV di maggior successo di Netflix.

Come avere 3 mesi gratis di Netflix con Samsung

La nuova iniziativa del colosso coreano è dedicata a chiunque acquisterà da venerdì 01 luglio 2022 a domenica 17 luglio 2022 in uno dei negozi che aderiscono alla promozione uno dei seguenti device di Samsung:

Galaxy Z Fold3 5G (codice modello SM-F926B)

Galaxy Z Flip3 5G (codice modello SM-F711B)

Galaxy S22 Ultra (codice modello SM-S908B)

Galaxy S22+ (codice modello SM-S906B)

Galaxy S22 (codice modello SM-S901B)

Galaxy Tab S8 Ultra Wifi (codice modello SM-X900N)

Galaxy Tab S8 Ultra 5G (codice modello SM-X906B)

Galaxy Tab S8+ Wifi (codice modello SM-X800N)

Galaxy Tab S8+ 5G (codice modello SM-X806B)

Galaxy Tab S8 Wifi (codice modello SM-X700N)

Galaxy Tab S8 5G (codice modello SM-X706B)

Una volta effettuato l’acquisto del prodotto, questo andrà registrato (compilando l’apposito modulo e caricando la foto dello scontrino e dell’IMEI) entro le ore 23:59:59 del 28 agosto 2022 su Samsung Members (trovate la pagina dedicata alla promozione seguendo questo link).

Il premio per ogni prodotto acquistato nel suddetto periodo e registrato consiste “…in n. 1 voucher valido per la sottoscrizione di un abbonamento di 3 mesi del piano standard Netflix del valore di € 12,99/mese (per un valore totale pari ad € 38,97 IVA inclusa)“.

In totale il valore di ciascun premio è pari a 38,97 euro (IVA inclusa), credito che verrà caricato sull’account Netflix dell’utente, il quale “…potrà anche decidere di utilizzare tale credito per attivare un piano Netflix differente da quello standard” (e in questo caso ovviamente la durata del piano selezionato sarà proporzionata al costo dello stesso e sempre fino all’esaurimento del credito

di 38,97 euro).

Una volta ricevuto il premio, l’utente dovrà riscattarlo entro e non oltre il 30 ottobre 2022, accedendo al sito dedicato (lo trovate seguendo questo link) tramite il suo account Netflix già esistente (o creandone uno nuovo) e inserendo il codice ricevuto.

Potete trovare il regolamento completo dell’iniziativa seguendo questo link

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento con Stranger Things 4 e le altre serie TV di Netflix.