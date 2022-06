Dati interessanti quelli forniti da Idealo, il celebre portale internazionale di comparazione prezzi: in base a quanto riferito da una recente ricerca di IDC, la vendita di smartphone è destinata a calare globalmente del 3,5% quest’anno, ma la domanda online sembra in crescita nonostante un aumento dei costi medi dei dispositivi.

Vendite in calo, ma la domanda online di smartphone cresce

Secondo la ricerca IDC le vendite di smartphone caleranno quest’anno del 3,5%, scendendo a quota 1,31 miliardi di unità: questa flessione può trovare una spiegazione tra l’incertezza globale legata alle materie prime (e non solo) e la domanda più debole da parte dei consumatori. In base ai dati forniti da Idealo però la domanda online per il segmento smartphone non accenna a fermarsi, anzi.

Le ricerche online sono infatti aumentate del 10% nel corso dei primi sei mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Interessante come più di un utente su tre quest’anno abbia cercato in Rete smartphone di fascia media o bassa fino a 300 euro, mentre solo il 15% dei consumatori pare essersi mostrato interessato ai più costosi dispositivi di fascia alta (dagli 800 euro in su).

Tra questi ultimi spicca soprattutto Apple, che in questa prima metà dell’anno ha concentrato il 29,2% di tutte le ricerche legate al mondo smartphone. Samsung segue a breve distanza però, complice la presenza di smartphone di quasi ogni fascia di prezzo (26,4%). Al terzo posto tra le ricerche abbiamo Xiaomi (18,1%), seguita da OPPO (8,3%), Realme (7,4%) e HONOR (2,1%).

Quali sono i 10 smartphone più desiderati di questo primo semestre? A dividersi la fetta sono soprattutto Apple e Samsung, com’era prevedibile:

Apple è particolarmente presente nella classifica (domina le prime quattro posizioni), ma è interessante notare la presenza di un pieghevole in posizione avanzata (Galaxy Z Flip3 5G): segno che questo tipo di dispositivi, complici i cali di prezzi di questi mesi, stanno iniziando a fare davvero breccia nel cuore degli utenti.

Capitolo prezzi: negli ultimi due anni il prezzo medio degli smartphone è cresciuto anche online. Il primo semestre dell’anno, in media, i costi sono cresciuti del 13,4% rispetto al 2021, e addirittura del 25,5% rispetto al 2020. Il prezzo medio di due anni fa si attestava sui 230 euro, mentre oggi siamo saliti a 290 euro.

Grazie alla comparazione dei prezzi e alle tante offerte online (vi ricordiamo che mancano solo un paio di settimane all’Amazon Prime Day), acquistare uno smartphone online può ancora garantire risparmi interessanti: in media parliamo di una percentuale del 19%. Per chi non è alla ricerca per forza dell’ultimo modello, i prezzi possono risultare ancora più convenienti, con cifre che scendono del 17% in soli sei mesi.

“Abbiamo appurato come l’inflazione sia arrivata anche online, ma l’aumento dei costi è un fenomeno in parte arginabile grazie all’utilizzo della comparazione prezzi“, ha commentato Antonio Pilello, responsabile della comunicazione di Idealo per l’Italia. “Luglio e agosto 2021, per esempio, sono stati i due mesi in cui gli smartphone hanno fatto registrare i pezzi più bassi dell’anno. Potrebbe quindi essere molto utile monitorare i costi della categoria nei prossimi 2 mesi, in quanto questa tendenza al ribasso potrebbe replicarsi anche nel 2022.”

Utilizzate spesso siti e servizi per tenere monitorati i prezzi online degli smartphone prima di procedere all’acquisto? Fateci sapere la vostra nel solito box qui in basso o attraverso i nostri social.

