Secondo l’analisi di Computerpoint Research, Samsung Galaxy S22 Ultra è stato lo smartphone Android più venduto ad aprile.

Da un lato questo dato non sorprende più di tanto poiché Galaxy S22 Ultra è stata l’alternativa più coerente per chi non poteva più acquistare un nuovo modello Samsung Galaxy Note.

Risulta invece più interessante il fatto che l’economico Samsung Galaxy A13 ha ottenuto una quota di mercato globale simile a quella del top di gamma.

Samsung Galaxy S22 Ultra aveva una quota dell’1,5% ad aprile, mentre Galaxy A13 è risultato essere il secondo smartphone Android più venduto con l’1,4% del mercato a pari merito con lo smartphone entry-level Samsung Galaxy A03 Core.

Procedendo nell’ordine il quarto e ultimo smartphone Samsung nella Top 10 globale è il medio gamma Galaxy A53 5G che ha ottenuto una quota di mercato dell’1,3%, tallonato dal rivale Redmi Note 11 LTE che ha raggiunto la stessa percentuale del mercato globale degli smartphone.

Apple guida il mercato globale degli smartphone con quattro modelli iPhone

Nonostante l’apparente successo, Samsung Galaxy S22 Ultra non si è nemmeno avvicinato all’iPhone 13 di Apple, lo smartphone più venduto ad aprile 2022 con il 5,5% della quota globale di mercato.

D’altronde Apple ha preso il comando grazie a quattro modelli di iPhone. La versione base di iPhone 13 ha ottenuto la fetta più grande, seguita nell’ordine da iPhone 13 Pro Max (3,4%), iPhone 13 Pro (1,8%) e iPhone 12 (1,6%).

Samsung ha terminato la gamma Galaxy Note dopo la serie Note 20, tuttavia la società ha colmato la lacuna trasformando il modello Galaxy S22 Ultra in un successore spirituale del Galaxy Note, includendo una S Pen integrata e un display Edge.

