Negli ultimi anni OnePlus è cresciuta in modo notevole come azienda, riuscendo ad affermarsi tra i principali produttori di smartphone ma deve senza dubbio parte del suo grande successo alle sue origini: ricordiamo, infatti, che questo brand è nato con l’idea di essere vicino agli appassionati di tecnologia e a disposizione della community che ruota attorno all’OS di Google.

E, nonostante i tanti anni trascorsi, quella community è ancora molto attiva, tanto che spesso OnePlus si affida ad essa per testare nuove funzionalità o per mettere in risalto dei prodotti che si appresta a lanciare.

Ebbene, pare che il produttore cinese ritenga sia arrivato il momento di dare il via ad un nuovo tipo di coinvolgimento con i suoi utenti e si prepara a spostare il suo popolare forum su una soluzione completamente nuova e migliorata.

OnePlus porta la sua community su Orbit

La nuova soluzione studiata dal produttore cinese ha come nome in codice Orbit e sostituirà l’attuale community dell’azienda (ossia il forum, l’app, ecc.).

Il processo di migrazione richiederà qualche giorno (prenderà il via il 28 giugno e, stando ai programmi dell’azienda, dovrebbe concludersi il 30 giugno) e durante tale periodo la creazione di contenuti sui forum verrà sospesa.

Una volta concluse le operazioni, tutti i post, i commenti, i dati dei membri e i messaggi diretti si saranno trasferiti nella loro nuova casa.

I numeri pubblicati da OnePlus relativi ai dati da trasferire rendono l’idea di quanto sia attiva la sua community:

1.163.705 di post

22.518.985 di messaggi

6.164.636 di membri

5.842.487 di messaggi diretti

Le novità in arrivo in estate

Il team di OnePlus ha già anticipato le principali novità che saranno introdotte tra giugno e agosto su Orbit e tra le più interessanti troviamo il miglioramento della velocità di caricamento (ciò vale sia per l’app che per il Web), un nuovo sistema di medaglie per premiare i membri, la possibilità di aggiungere sondaggi ai propri post, nuovi sistemi per vincere premi, uno strumento per i feedback e la possibilità di salvare (e gestire) i thread.

Non mancheranno, ovviamente, importanti miglioramenti all’interfaccia utente e la risoluzione di numerosi bug.

In sostanza, per i fan di OnePlus si preannuncia un’estate molto calda e, se siete curiosi di provare la nuova esperienza studiata dal produttore, non dovete fare altro che visitare il sito dedicato alla sua community a partire dal 30 giugno.

