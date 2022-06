Lo scorso marzo il team di sviluppatori di Google ha annunciato alcune novità relative all’app Google Home e per una di esse nelle ultime ore il colosso di Mountain View ha dato il via al rilascio per tutti gli utenti: ci riferiamo alla scheda Home Feed.

Così come viene spiegato da Google, la scheda Home Feed aggiornata mostrerà automaticamente gli eventi più recenti e più importanti della propria casa e suggerirà agli utenti anche dei modi per ottenere di più dai vari dispositivi posseduti e migliorare la configurazione dell’ecosistema smart home.

Come cambia l’interfaccia dell’app Google Home

Il principale obiettivo di questa riprogettazione è mostrare più “aggiornamenti recenti e pertinenti”, sostituendo il feed delle schede raggruppate in più sezioni con un elenco compatto: ogni evento dell’ecosistema smart home è accompagnato da un’icona, un riepilogo su una riga, il giorno con l’orario e una breve descrizione.

Con un tocco è possibile aprire l’avviso e il menu di overflow consente agli utenti di scegliere se ignorare, nascondere quel tipo di evento o personalizzare gli aggiornamenti in generale.

Gli avvisi relativi alla videocamera sono accompagnati da anteprime delle immagini mentre la “Cronologia” si trova nell’angolo in alto a sinistra.

Nel caso in cui non ci dovessero essere “novità”, si visualizzerà uno sfondo “Giornata tranquilla a casa / Nessun aggiornamento per te in questo momento”.

Ecco due screenshot della vecchia interfaccia e un’immagine che ci mostra quella nuova, decisamente più pulita e moderna:

In pratica, la nuova interfaccia ordina automaticamente gli eventi recenti e più importanti della casa, eliminando le distrazioni e le voci ripetitive, in modo da aiutare gli utenti a capire più rapidamente cosa è successo.

Il rilascio di questa nuova interfaccia è stato avviato da alcune settimane ed oggi dovrebbe essere ormai disponibile per tutti gli utenti.

Potete scaricare l’ultima versione disponibile dell’app Google Home per Android al Google Play Store attraverso il seguente badge: