Ultimamente Amazon è in vena di regali: dopo i 4 mesi di Music Unlimited in regalo, il colosso dell’e-commerce regala un buono sconto di 5 euro ad alcuni utenti selezionati. Vediamo come scoprire se siete tra i fortunati e come eventualmente utilizzarlo.

Chi può ricevere il buono sconto Amazon e come utilizzarlo

Amazon sta regalando a diversi utenti un buono sconto di 5 euro da utilizzare sul prossimo ordine di valore pari o superiore ai 15 euro. Il buono sconto è valido dal 21 giugno fino al 4 luglio 2022, ma non è purtroppo disponibile per tutti i clienti. La promozione è infatti su invito e ne possono beneficiare solo i clienti Amazon che ne sono stati informati via e-mail, via notifica o attraverso la pubblicità mirata sul sito.

Il coupon è utilizzabile sulla maggior parte del catalogo Amazon, anche se come sempre c’è qualche esclusione: non può essere sfruttato per l’acquisto di libri, prodotti digitali (come ebook), prodotti alimentari per neonati e bambini, buoni regalo e confezioni regalo.

Come utilizzare il buono sconto quindi? Basta verificare di essere idonei o meno all’uso del buono sconto Amazon seguendo questo link, dove troverete anche termini e condizioni completi; se siete fra i fortunati vi basterà seguire le indicazioni fornite da Amazon, nient’altro.