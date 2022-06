Ha finalmente una data il lancio di OUKITEL WP19, il nuovo rugged phone della compagnia cinese che sarà in grado di stupire i suoi acquirenti offrendo un’autonomia davvero incredibile. Questo grazie a una batteria da ben 21.000 mAh, la più grande mai vista su uno smartphone, che rende questo dispositivo più simile a un power bank che a uno smartphone.

In queste ore il brand ha rilasciato le informazioni relative alla data di commercializzazione e alla promozione di lancio, che sarà valida solo per un periodo limitato di tempo. Prima di scoprire il prezzo però andiamo a ripassare la scheda tecnica di questo dispositivo, la cui scheda tecnica è decisamente interessante.

Ecco OUKITEL WP19

OUKITEL WP19 può contare su uno schermo FullHD+ da 6,78 pollici con refresh a 90 Hz, con protezione anti graffio per renderlo ancora più resistente. Sotto la scocca, opportunamente protetta da plastica morbida, troviamo un chipset MediaTek Helio G95, con connettività 4G, affiancato da 8 GB di RAM e 25t6 GB di memoria interna. Si tratta di una dotazione di tutto rispetto, perfetta per utilizzare OUKITEL WP19 anche per giocare o guardare contenuti multimediali.

Di tutto rispetto anche il comparto fotografico, con un sensore principale Samsung S5K da 64 megapixel, affiancato da un sensore Sony IMX350 per la visione notturna e da un sensore da 2 megapixel per gli scatti ravvicinati. Grazie alla visione notturna potrete realizzare scatti altrimenti impossibili, ma anche avere un valido aiuto per le avventure outdoor, specialmente nei boschi, con la possibilità di vedere eventuali animali selvatici.

Il pezzo forte però è la batteria da ben 21.000 mAh, supportata dalla ricarica rapida a 33 watt che permette di passare dallo zero all’80% in circa tre ore, davvero niente male. Con una simile batteria è possibile ottenere un’autonomia di una settimana, facendo diventare OUKITEL WP19 il compagno ideale di chi ama le avventure all’aria aperta o lavora in posti impervi, dove anche la ricarica non è sempre facile. Ovviamente con una simile batteria non manca la funzione di ricarica inversa, che di fatto trasforma lo smartphone in un power bank.

Prezzo e disponibilità

OUKITEL WP19 sarà in offerta di lancio nel periodo che va dal 27 giugno al primo luglio ed è già disponibile in pre ordine su AliExpress. A fronte di un prezzo di listino di 599,99 dollari (circa 575 euro), nel periodo di promozione il prezzo crollerà a 299,99 dollari e grazie a un ulteriore coupon da 30 dollari scenderà fino a 269,99 dollari, circa 259 euro, un prezzo davvero niente male.

Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale del produttore, mentre il pre ordine è attivo su AliExpress a questo indirizzo.

