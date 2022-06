Il listino di offerte Vodafone è sempre in costante aggiornamento. Nelle ultime ore, l’operatore sta proponendo una nuova offerta winback, riservata agli ex clienti passati ad altri operatori. Nello stesso tempo, Vodafone sta contattando i già clienti per proporre la possibilità di attivare un’offerta con Giga illimitati per 12 mesi senza costi aggiuntivi. Ecco tutti i dettagli sulle nuove proposte di Vodafone per ex clienti e per già clienti.

Nuova offerta winback da Vodafone: 100 GB a 6,99 euro al mese

Partiamo dalle offerte riservate agli ex clienti. Vodafone ha avviato una nuova campagna winback, supportata da SMS inviata ai numeri di cellulare degli ex utenti passati ad un altro operatore. La nuova offerta a disposizione di questo target di utenti è Special 100 Digital Edition. La promozione in questione è, da tempo, attivabile in versione “operator attack” (per clienti Iliad e operatori virtuali) direttamente dal sito Vodafone.

Per gli ex clienti, invece, c’è una versione winback che include uno sconto sul canone, ridotto a 6,99 euro al mese invece che 9,99 euro al mese. L’offerta proposta da Vodafone include:

minuti ed SMS illimitati

100 Giga in 4G ogni mese

accesso a tutti i vantaggi del programma Vodafone Club che offre anche 10 GB in più ogni mese gratis

L’offerta prevede l’addebito sul canone mensile con possibilità di pagamento Smart Pay (con addebito su conto corrente). Il prezzo è “bloccato per 24 mesi“. Successivamente, invece, potrebbero arrivare delle rimodulazioni, sempre da mettere in conto quando si parla di offerte Vodafone.

L’offerta presenta un contributo di attivazione di 0,01 euro con SIM gratis. In sostanza, è previsto un costo iniziale di appena 7 euro. È possibile optare anche per l’attivazione online con consegna gratuita della SIM all’indirizzo indicato dall’utente.

Il messaggio SMS inviato da Vodafone è il seguente:

Torna in Vodafone! Solo per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 6.99 euro al mese. Costo SIM GRATIS e attivazione 0.01 euro! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web9. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web9 entro il 22/06

Visitando il link indicato nel messaggio vi verrà richiesto di inserire il vostro numero di cellulare (che in passato deve essere stato Vodafone). Il sistema effettuerà un rapido check. In pochi istanti, l’utente riceverà un codice univoco per confermare la sua identità. Una volta inserito il codice, sarà possibile verificare se l’offerta speciale Vodafone Special 100 Digital Edition è disponibile per il vostro numero.

Ricordiamo che Vodafone Club (incluso nel canone mensile) è il programma fedeltà dell’operatore e, di norma, ha un coto di 3,99 euro al mese mettendo a disposizione:

5 euro di sconto Q8

5% di sconto per una protezione su Booking

10 euro di sconto (con spesa minima di 99 euro) da Carrefour

30 euro di sconto (con spesa minima di 150 euro) da Yoox

Tutto illimitato per i già clienti Vodafone senza costi aggiuntivi

Anche per i già clienti Vodafone c’è un’offerta speciale da tenere in considerazione. L’operatore, infatti, sta proponendo ai suoi clienti la possibilità di attivare Infinito 12 Mesi. Questa promozione consente di accedere a minuti, SMS e Giga illimitati per 12 mesi. Da notare, inoltre, che l’opzione non prevede alcun costo aggiuntivo rispetto al canone mensile dell’offerta già attiva.

L’opzione Infinito 12 Mesi non può essere attivata da tutti i già clienti Vodafone. È l’operatore, infatti, a proporne l’attivazione tramite SMS oppure tramite la sezione Offerte per Te dell’app Vodafone o dell’area clienti del sito. E’, inoltre, possibile recarsi in un negozio Vodafone per verificare la possibilità di attivare l’offerta oppure chiedere all’assistente digitale TOBi se ci sono offerte disponibili per il numero.