Avete paura di piegare troppe volte il vostro Samsung Galaxy Z Flip3 5G provocando la rottura della cerniera? Il nuovo test indipendente svolto da uno Youtuber conferma che potete stare tranquilli: lo smartphone protagonista della prova di resistenza è stato in grado di aprirsi e chiudersi per moltissime volte prima di iniziare a mostrare qualche segno di cedimento, con numeri ben superiori quelli dichiarati dal produttore sud-coreano.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G supera le 400.000 piegature in questo test

I dispositivi della serie Galaxy Z, come Galaxy Z Fold3 5G e, per l’appunto, Galaxy Z Flip3 5G, sono sottoposti a rigorosi test di apertura per superare le 200.000. Sono dunque realizzati per resistere senza problemi a più di cinque anni di utilizzo se aperti e chiusi 100 volte al giorno. La particolare prova svolta dallo Youtuber polacco Kuba Klawiter (Mrkeybrd), durata 143 ore (pari a 5 giorni, 22 ore e 30 minuti) e iniziata lo scorso 7 giugno, ha dimostrato che Samsung è probabilmente rimasta prudente nei numeri.

Galaxy Z Flip3 è stato in grado di arrivare a un totale di 418.502 aperture e chiusure prima di mostrare evidenti problemi nel mantenere la posizione (dopo poco più di 350.000 la cerniera ha iniziato a mostrare un po’ il fianco), ma c’è di più: dopo aver superato abbondantemente i numeri dichiarati dal produttore e aver raggiunto i 275.000 tentativi, lo Youtuber ha deciso di aumentare la difficoltà ricoprendo lo smartphone di sabbia, polvere e terra, nemici agguerriti per la piccola cerniera del Flip.

Vi ricordiamo che quest’ultimo offre una certificazione IPX8, che garantisce la sola resistenza ai liquidi, ma la cerniera è stata appositamente progettata per respingere la polvere (e possiamo dire che il sistema studiato dalla casa di Seoul ha funzionato bene). Vale la pena ribadire che l’esperimento non è stato sponsorizzato da Samsung o da altre aziende.

Insomma, vista la resistenza mostrata nel video potete tranquillamente aprire e chiudere il vostro Samsung Galaxy Z Flip3 5G decine di volte al giorno senza avere problemi per anni. Se volete dare uno sguardo al video riassunto che mostra le fasi salienti del test di resistenza potete seguire questo link. Avete già acquistato uno smartphone pieghevole? Come vi state trovando? Diteci la vostra.

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy Z Flip3 5G