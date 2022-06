Questo finesettimana ritorna sul Samsung Shop il Flash Weekend, un’iniziativa che permette di approfittare di sconti su smartphone, tablet, Galaxy Watch, Buds, notebook, soundbar e monitor. In più resta la possibilità di acquistare ora e pagare a ottobre in 10, 20 o 30 rate a tasso zero e di approfittare della spedizione gratuita.

Le offerte del Flash Weekend sul Samsung Shop (10-13 giugno 2022)

Le offerte del nuovo Flash Weekend del Samsung Shop sono valide fino alle 23:59 del 13 giugno 2022 e permettono di ottenere un ribasso del 10% o del 15% su tantissimi prodotti del marchio sud-coreano, tra i quali smartphone e tablet Android. A livello generale sono compatibili con il coupon SAMSUNGFLASH molti dei prodotti che non risultano già scontati o che non possono già contare su altri coupon (come ad esempio Galaxy A53 5G).

Sul sito sono infatti disponibili numerose altre offerte e opportunità, tra le quali spiccano Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip3 e Z Fold3 5G (in sconto o con Galaxy Watch 4 in regalo), ma anche Galaxy S21 FE, Galaxy S20 FE, Galaxy A52s 5G e altri modelli. Tra le iniziative più interessanti vi possiamo segnalare:

Per utilizzare il codice sconto SAMSUNGFLASH e tutti gli altri descritti qui sopra non dovete fare altro che aggiungere uno o più prodotti compatibili al carrello e digitare il coupon corrispondente all’interno del campo dedicato. Per scoprire tutti gli smartphone e gli altri prodotti Samsung compatibili con il coupon del Flash Weekend e le altre offerte a disposizione sullo shop del produttore potete seguire il link qui sotto. Avete trovato qualcosa per accendere subito il finesettimana?

Tutte le offerte del Samsung Shop

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy S22 Ultra