Se state cercando un paio di cuffie true wireless di qualità a buon prezzo potrebbe essere l’occasione che fa per voi: su Amazon sono disponibili in offerta allo stesso prezzo le Nothing ear (1) e le Soundcore Liberty Air 2 Pro di Anker, con rispettivamente quasi il 20 e il 40% di sconto sul listino.

Nothing ear (1) e Soundcore Liberty Air 2 Pro in offerta su Amazon

Le Nothing ear (1) sono le prime cuffie true wireless (e il primo prodotto lanciato sul mercato, in attesa dello smartphone) del marchio proposto da Carl Pei, co-fondatore di OnePlus (lasciata nel 2020). Offrono un design molto particolare ricco di trasparenze, oltre a un driver dinamico da 11,6 mm e la cancellazione attiva del rumore. Le batterie consentono un ascolto di circa 5 ore (fino a 34 ore con le ricariche “incluse” con la custodia).

Le Soundcore Liberty Air 2 Pro di Anker offrono anch’esse la cancellazione attiva del rumore, alla quale si aggiunge la tecnologia PureNote che potenzia del 45% i bassi e consente di ottenere il 30% in più di frequenza sulla larghezza di banda rispetto ai driver tradizionali. Le batterie permettono di arrivare fino a un massimo di 26 ore di riproduzione (7 con la singola ricarica delle cuffie, più un massimo di 3 ricariche con la custodia). Esattamente come le Nothing, anche queste sono in-ear.

Annunciate nel luglio 2021 e lanciate sul mercato tra la fine del mese e l’agosto successivo al prezzo consigliato di 99 euro, le Nothing ear (1) possono essere acquistate in offerta su Amazon al prezzo di 79,99 euro sia nella versione bianca sia in quella nera (lanciata lo scorso dicembre). Le cuffie Soundcore Liberty Air 2 Pro hanno qualche mese in più sulle spalle: presentate nel gennaio 2021 al prezzo consigliato di 129,99 euro, possono essere acquistate in offerta su Amazon a 79,99 euro nella colorazione Blue. Se siete decisi, qui sotto trovate i link per l’acquisto, mentre se siete indecisi potete fare riferimento alle nostre recensioni.

Acquista Nothing ear (1) in offerta su Amazon

Acquista Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro in offerta su Amazon

Potrebbe interessarti: Recensione Nothing ear (1) | Recensione Soundcore Liberty Air 2 Pro