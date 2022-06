Samsung annuncia la Galaxy Night Commerce, una speciale sessione di shopping sul sito ufficiale e sul canale YouTube che metterà a disposizione offerte speciali per l’acquisto di alcuni dei prodotti più popolari del marchio: Samsung Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

La Galaxy Night Commerce di Samsung è qui con offerte speciali sugli smartphone

Samsung annuncia il ritorno dell’esclusivo appuntamento della Galaxy Night Commerce, dedicato agli appassionati di tecnologia. Ad accompagnare gli utenti tra le promozioni, che saranno disponibili sullo shop ufficiale e attraverso il canale YouTube di Samsung Italia, ci saranno due host d’eccezione: la blogger e giornalista tech Fjona Cakalli e l’icona delle televendite Giorgio Mastrota.

Gli spettatori potranno usufruire di un’offerta speciale, valida fino al 27 giugno 2022, sui modelli Samsung Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G: acquistando uno di questi smartphone si potrà ricevere un Galaxy Watch 4 in regalo, previa registrazione su Samsung Members entro l’8 agosto 2022.

Durante l’evento, i due host illustreranno con il loro stile tutte le caratteristiche dei prodotti protagonisti della promozione, anche se ormai coloro che ci seguono dovrebbero conoscerle piuttosto bene. Per i due della serie Galaxy S22 ci si concentrerà sulla fotografia e sull’innovativa Nightography per gli scatti notturni, mentre per i due pieghevoli delle serie Z Flip3 e Z Fold3 ci sarà spazio per apprezzarne le possibilità di multitasking, il display Infinity Flex e persino il supporto alla S Pen (solo sul Fold).

Appuntamento dunque per questa sera: la Samsung Galaxy Night Commerce prenderà il via proprio oggi, 9 giugno 2022, alle ore 18:30. Potrete seguire l’evento sul sito Samsung o sul canale YouTube ufficiale della divisione italiana. Per gli indecisi sono sempre disponibili le nostre recensioni, anche di Galaxy Watch 4.

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy S22 Ultra | Recensione Samsung Galaxy Z Flip3 5G