Il team di sviluppatori di YouTube TV lavora al miglioramento dell’esperienza utente garantita dalla piattaforma e tra le funzionalità studiate a tale fine vi è anche l’audio surround 5.1.

Nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha dato il via al rilascio di tale funzione per un più ampio numero di utenti Android e Google TV (per una piccola parte è già disponibile da alcune settimane), portandola anche sui dispositivi Roku.

YouTube TV si arricchisce di una funzione gradita

Lo scorso febbraio, quando ha annunciato l’imminente arrivo dell’audio surround 5.1, il team di YouTube TV ha precisato che la funzionalità sarebbe stata al centro di test per tutto il mese di marzo e, a quanto pare, adesso è finalmente pronta per essere messa a disposizione di tutti.

Come requisiti minimi per la fruizione dell’audio surround 5.1 vi sono un sistema di altoparlanti compatibili e un programma che supporti tale tecnologia e, se presenti entrambi, YouTube TV riprodurrà i contenuti in audio surround automaticamente (se è disponibile).

Gli utenti possono controllare manualmente i dettagli audio di un programma nel menu Statistiche per i nerd seguendo questi passaggi:

aprire l’app YouTube TV sulla TV e riprodurre un video andare nei controlli del player e selezionare Altro selezionare l’icona le statistiche per i nerd verranno visualizzate nella parte superiore del video durante la riproduzione del contenuto

Sulla pagina di supporto dedicata alla funzionalità (la trovate seguendo questo link), Google precisa che l’audio surround 5.1 di YouTube TV funziona su queste piattaforme:

dispositivi Samsung + LG + Vizio con Cobalt 20 (o versione superiore)

Google Chromecast tradizionali

Android TV

Google TV

Roku

Il team di Google ha anche reso noto di essere al lavoro internamente e con i partner per abilitare l’audio surround 5.1 su Apple TV, Fire TV e console di gioco, promettendo di fornire ulteriori dettagli quando la funzionalità sarà disponibile su tali dispositivi.