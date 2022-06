Il team di Vodafone continua ad aggiornare l’elenco degli smartphone che è possibile acquistare con degli sconti grazie a Vodafone Club+, il nuovo nome del programma di fidelizzazione di questo operatore telefonico che offre la possibilità di usufruire di vari vantaggi.

Ricordiamo a tal proposito che il nuovo programma di fidelizzazione di Vodafone prevede due opzioni: Vodafone Club “base” con un canone mensile di 3,99 euro (con il primo mese gratis) e Vodafone Club+ con un canone di 14,99 euro da pagare ogni sei mesi.

I nuovi smartphone in sconto con Vodafone Club+

Da un paio di giorni gli utenti che hanno aderito al programma fedeltà dell’operatore telefonico hanno la possibilità di scegliere nei negozi che aderiscono all’iniziativa tra alcuni nuovi smartphone in sconto.

In particolare, questo è l’elenco dei device attualmente acquistabili in promozione (e che dovrebbe rimanere in vigore fino al 4 luglio 2022, salvo eventuali proroghe e sempre nei limiti delle scorte disponibili):

Samsung Galaxy A53 5G 128 GB a 399,99 euro (invece di 469,99 euro come da listino)

a 399,99 euro (invece di 469,99 euro come da listino) OPPO A94 5G 128 GB a 249,99 euro (invece di 369,99 euro come da listino)

a 249,99 euro (invece di 369,99 euro come da listino) OPPO A54s 4G 128 GB a 179,99 euro (invece di 229,99 euro come da listino)

a 179,99 euro (invece di 229,99 euro come da listino) Samsung Galaxy Watch4 40mm a 199,99 euro (invece di 269,99 euro come da listino)

a 199,99 euro (invece di 269,99 euro come da listino) Xiaomi Mi Smart Band 6 a 39,99 euro (invece di 49,99 euro come da listino)

a 39,99 euro (invece di 49,99 euro come da listino) Xiaomi Redmi Buds 3 Lite a 24,99 euro (invece di 29,99 euro come da listino)

Non sono invece più disponibili in sconto con Vodafone Club+ gli smartphone Xiaomi 11T Pro 5G e Realme 8 5G.

Per usufruire della promozione è necessario mostrare nel negozio Vodafone il codice ricevuto via SMS (o presente nella sezione Sconti richiesti dell’app My Vodafone, che è disponibile nel Google Play Store) e lo sconto può essere sfruttato esclusivamente con il numero Vodafone associato.

Potete trovare tutte le offerte di Vodafone seguendo questo link.

