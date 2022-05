Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi torniamo a parlare di DOOGEE S98 Pro, il nuovo rugged phone del brand asiatico pronto a stupire per le sue linee davvero particolari, di ispirazione quasi aliena. DOOGEE ha infatti annunciato la data in cui il dispositivo arriverà sui mercati internazionali, accompagnato da una promozione particolarmente appetibile.

DOOGEE S98 arriva a giugno

Dopo aver vinto un European Good Design Award, grazie alle sue linee che ricordano quelle di una creatura aliena, DOOGEE S98 Pro sbarcherà sui mercati internazionali a partire dal 6 giugno 2022, forte di quella che il produttore definisce come la miglior fotocamera su un rugged phone. Il sensore primario è un Sony IMX582 da 48 megapixel, a cui si affiancano un sensore Sony IMX350 da 20 megapixel per la visione notturna e un sensore termico di livello professionale.

Quest’ultimo, prodotto da InfiRay, ha una risoluzione termina doppia rispetto a tutti gli altri sensori simili presenti sul mercato e con un frame rate di 25 Hz permette di ottenere diagnosi accurate su perdite di calore, corto circuiti e simili. Grazie all’algoritmo Dual Spectrum Fusion è inoltre possibile combinare immagini provenienti dal sensore principale con quelle catturate dal sensore termico, per scatti unici.

Previous Next Fullscreen

All’interno dello smartphone trova posto un chipset MediaTek Helio G96, con CPU octa core, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, così da ottenere prestazioni sempre all’altezza in ogni situazione. La memoria interna può essere inoltre espansa con microSD fino a 512 GB.

Ottima l’autonomia, con una batteria da 6.000 mAh assistita dalla ricarica rapida a 33 watt con connettore USB Type-C e ricarica wireless a 15 watt. Lo schermo, protetto da un vetro Corning Gorilla Glass, ha una diagonale di 6,3 pollici con risoluzione FullHD+ e notch a goccia. Ricca la connettività, con NFC, GPS, GLONASS, Beidou e Galileo, ma anche la protezione, grazie alle certificazioni IP69, IP69K e MIL-STD-810H, è di prima qualità.

DOOGEE S98 Pro debutterà il 6 giugno su AliExpress, DoogeeMall e Linio (per il Sud America), al prezzo di 439 dollari (circa 418 euro). Dal 6 al 10 giugno però potrete acquistarlo a 329 dollari (circa 313 euro) grazie alla strepitosa promo di lancio. Visitate il sito ufficiale DOOGEE per conoscere maggiori dettagli sullo smartphone e per scoprire come vincere uno dei tanti premi in palio.

Informazione Pubblicitaria