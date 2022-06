I am – Affermazioni quotidiane è un’applicazione che ha l’obiettivo di invertire il modello di pensiero negativo attraverso delle frasi semplici ed efficaci che aiutano a generare positività nella mente dell’utente.

Le affermazioni positive possono aiutare a fare grandi cambiamenti in termini di mentalità e fungono anche da promemoria quotidiani sulle proprie reali capacità, in linea con quanto affermato dal Buddha: “ciò che pensi, diventi”.

L’app punta a migliorare la resilienza dell’utente e ad aumentare la consapevolezza di pensieri e parole, rendendo più facile riconoscere i modelli di pensiero negativi e l’insicurezza che spesso non permettono di esprimere a pieno il proprio potenziale.

L’app I am aiuta a costruirsi una mentalità positiva

Le frasi motivazionali appaiono sulla schermata dello smartphone anche in forma di widget in base alla schedulazione impostata, inoltre è possibile personalizzare lo sfondo e scegliere uno dei tanti argomenti per affinare l’esperienza generale.

I am – Affermazioni quotidiane è disponibile per Android gratuitamente per tre giorni, dopodiché è necessario aderire a un abbonamento con rinnovo automatico da 19,99 euro l’anno.

I am – Affermazioni quotidiane è disponibile per Android gratuitamente per tre giorni, dopodiché è necessario aderire a un abbonamento con rinnovo automatico da 19,99 euro l'anno.