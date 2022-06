Il team di WhatsApp continua a lavorare per migliorare la beta per Windows e ora sta introducendo una funzionalità che prevede la possibilità di inviare foto e video visualizzabili una sola volta e le note vocali per coloro che utilizzano la versione beta UWP di WhatsApp Desktop.

WhatsApp sta introducendo la visualizzazione di foto e video una tantum e le note vocali su Windows

Il portale WABetaInfo ha scoperto che dopo l’aggiornamento alla nuova beta 2.2221.4.0 di WhatsApp per Windows è finalmente possibile inviare di foto e video visualizzabili una sola volta.

Come si può vedere nello screenshot, ora è presente un pulsante “Visualizza una volta” quando si inviano foto e video.

WhatsApp sta finalmente rilasciando anche la possibilità di inviare note vocali, quindi sta diventando sempre più allettante il passaggio alla versione UWP di WhatsApp Desktop.

WhatsApp sta rilasciando queste due funzionalità oggi e per verificare se sono già disponibili per il vostro account è sufficiente installare l’ultima versione beta da Microsoft Store.

Nelle scorse ore WhatsApp ha avviato anche il rilascio di un nuovo aggiornamento della versione Beta dell’app per Android attraverso Google Play Beta Program. La principale novità di questo nuovo aggiornamento è rappresentata dalla maggiore inclusività delle reazioni ai messaggi.

