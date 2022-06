Sono passati solo pochi giorni dalla presentazione di Xiaomi Mi Band 7, la nuova e attesissima smartband del produttore cinese che ogni anno riesce a creare un prodotto in grado di diventare campione di vendite. Il nuovo dispositivo Xiaomi può contare su una serie di novità, a partire da uno schermo più grande, che permette di attivare finalmente la modalità always on.

La nuova smartband è al momento disponibile solo sul mercato cinese ma per gli appassionati che non vogliono attendere la versione internazionale, sui cui non ci sono al momento informazioni di alcun genere, è già possibile l’acquisto tramite TomTop.

Dove acquistare Xiaomi Mi Band 7

Come dicevamo Xiaomi Mi Band 7 porta una serie di novità, pur senza stravolgere un design e un concetto di base che nel corso degli anni si è rivelato vincente. Crescono le dimensioni dello schermo, un pannello AMOLED da 1,62 pollici con risoluzione di 192 x 490 pixel e 500 nit di luminosità massima, resta l’autonomia di 15 giorni, che ovviamente varia in funzione dell’utilizzo e restano le funzioni più apprezzate.

Ritroviamo quindi il misuratore di battito cardiaco, quello del livello di ossigeno nel sangue, le funzioni di fitness tracker (passi, calorie, sonno) e sono disponibili oltre 100 quadranti tra cui scegliere, alcuni dei quali ripresi direttamente da MIUI.

Previous Next Fullscreen

Non vanno sottovalutate le oltre 120 modalità sportive di cui è possibile registrare i dati, con la possibilità di gestire il carico di lavoro, i tempi di recupero, la stima del valore VO2Max e la differenziazione tra carico aerobico e anaerobico, tutti dati molto interessanti per chi vuole capire se le proprie prestazioni stanno migliorando nel corso del tempo.

Xiaomi ha inserito anche la possibilità di impostare un allarme nel caso in cui l’ossigenazione nel sangue raggiunga livelli critici, consente di monitorare lo stress e il ciclo mestruale, il tutto in appena 13,5 grammi di peso. Se tutte queste funzioni vi sembrano imperdibili, soprattutto a questo prezzo, non vi resta che cliccare sul link sottostante.

Vi permette di acquistare Xiaomi Mi Band 7 su TomTop a 49,84 euro, cifra che include le spese di spedizione, IVA ed eventuali tasse o dazi doganali.

Acquista Xiaomi Mi Band 7 su TomTop

Informazione Pubblicitaria