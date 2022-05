OPPO ha iniziato a supportare da subito Android 13 e le prime beta del nuovo sistema operativo mettendo a disposizione anche una nuova versione di ColorOS. Per il momento, però, la casa cinese non ha ancora chiarito tutti i dettagli sul programma di aggiornamento per la sua gamma di smartphone che attende l’arrivo della nuova versione di Android nel corso dei prossimi mesi. In vista del rilascio di Android 13 in versione stabile (atteso per fine estate), OPPO dovrebbe annunciare a brevissimo la roadmap per il rollout dell’aggiornamento ad Android 13 con ColorOS per i suoi smartphone. In arrivo ci sono novità anche per gli smartphone OnePlus. Ecco i dettagli:

La roadmap degli aggiornamenti ad Android 13 con ColorOS per gli smartphone di OPPO sta per essere rilevata

La data da segnare sul calendario è quella del prossimo 8 giugno. Tra poco più di una settimana, infatti, si svolgerà OTalk, il “Developer Forum” di casa OPPO. Si tratta di un importante evento dedicato agli sviluppatori partner di OPPO che si svolgerà in diretta streaming tramite il portale dedicato alla community di sviluppatori del brand. L’evento è stato appena ufficializzato dall’azienda che ha già fornito alcune importanti anticipazioni.

Nel corso della prossima edizione di OTalk, OPPO ufficializzerà la roadmap degli aggiornamenti ad Android 13. Tale roadmap riguarderà sia gli smartphone a marchio OPPO che gli smartphone OnePlus. È importante sottolineare, però, che le informazioni in arrivo in occasione di OTalk riguarderanno quasi esclusivamente il mercato cinese dove OPPO ricopre un ruolo di primissimo piano.

Per gli aggiornamenti riservati al mercato “globale” (Europa compresa) per gli smartphone OPPO e OnePlus, invece, sarà necessario attendere. In ogni caso, l’evento in programma la prossima settimana rappresenterà un momento importante per il futuro dell’azienda. Nel corso del forum si parlerà delle novità di ColorsOS e della compatibilità con le app di terze parti. L’evento riguarderà da vicino gli sviluppatori e, indirettamente, anche gli utenti che hanno acquistato gli smartphone dell’azienda.

Ricordiamo che OPPO, come confermato in occasione di Google I/O, ha già avviato un supporto anticipato ad Android 13. La nuova versione del sistema operativo di Google, infatti, è già testabile su alcuni smartphone dell’azienda. OPPO Find N, Oppo Find X5 Pro e OnePlus 10 Pro, infatti, sono tra gli smartphone che partecipano al programma Android 13 Developer Preview. Sui futuri aggiornamenti ad Android 13 arriveranno, di certo, maggiori dettagli nel corso delle prossime settimane.