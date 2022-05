Emergono le prime informazioni su un nuovo operatore virtuale di rete mobile italiano (MVNO), chiamato Ovunque Mobile, che arriverà sulla piazza nei prossimi mesi.

Del nuovo MVNO, di proprietà della società veneta Axera, sono emersi il logo, la rete sulla quale si appoggerà e alcune indicazioni sul possibile periodo di entrata in funzione.

Una storia che parte da lontano

Come anticipato, Ovunque Mobile è il nome del prossimo operatore virtuale di rete mobile che opererà sul territorio italiano nei prossimi mesi.

Questo nuovo MVNO è di proprietà dell’azienda veneta Axera, realtà nata dall’unione di quattro società del settore Telco/ICT del Veneto (Interplanet, SET, Telemar e IPCompany). Proprio la Interplanet S.r.l., adesso facente parte del gruppo Axera, figura tra le aziende alle quali il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha concesso, in data 11 settembre 2020, l’autorizzazione generale per diventare “Fornitore avanzato di servizi mobili e personali (ESP, Enhanced Service Provider)”: in sostanza, il MISE ha rilasciato all’azienda la licenza per operare nei panni di operatore virtuale di tipo ESP.

Ovunque Mobile: ecco logo e rete d’appoggio del nuovo MVNO

L’operatore virtuale Ovunque Mobile non è ancora attivo ma, già da tempo, figura all’interno delle liste degli operatori di provenienza, quelle che gli utenti possono consultare quando scelgono di effettuare la portabilità del proprio numero (per la precisione, nelle liste figura il brand “Ovunque”).

Sebbene Interplanet S.r.l. avesse già registrato i marchi Ovunque e Ovunque.it già nel lontano 2000, Axera ha registrato il marchio Ovunque Mobile presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) del MISE in data 26 gennaio 2021. Sul sito web ufficiale ovunque.it è ora visibile il logo ufficiale dell’operatore (visibile nell’immagine di copertina), caratterizzato dai colori blu elettrico/viola, bianco e giallo, accompagnato dalla dicitura “[COMING SOON]”.

Stando a quanto riportato dal portale specializzato MondoMobileWeb, il nuovo MVNO si appoggerà alla rete mobile di Vodafone, attraverso l’aggregatore Plintron: questo, stando a quanto accade per prassi con gli altri operatori virtuali che sfruttano tale aggregatire, porta a pensare che anche Ovunque Mobile offrirà ai propri clienti una rete 4G limitata a 60 Mbps.

Quando arriverà Ovunque Mobile?

Sebbene non vi siano tempistiche ufficiali sull’entrata in funzione del nuovo operatore virtuale di rete mobile, il lancio dovrebbe avvenire già entro la fine del 2022: al momento sembra che il servizio di telefonia mobile sia ancora nelle fasi di test e definizione interni, mentre il lancio sul mercato sarebbe in standby a causa della fusione, ancora in essere, tra le quattro realtà venete che hanno portato alla creazione di Axera.

Ovunque Mobile dovrebbe fornire ai propri clienti consumer, oltre a piani puramente mobili, bundle con servizi per la connettività domestica. Nelle prossime settimane dovrebbero arrivare nuove informazioni riguardo questo nuovo MVNO.

