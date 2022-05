Non solo Google Traduttore: per sentirsi sicuri all’estero in ogni circostanza, senza barriere linguistiche, ci sono anche i traduttori universali Vasco Electronics, tascabili e dotati di SIM per una connettività costante. Curiosi di saperne di più? Proseguite con la lettura.

Torna la voglia di viaggiare con i traduttori Vasco Electronics

La bella stagione è arrivata e con il calo delle restrizioni legate al COVID-19 si è riaccesa la voglia di ripartire e di viaggiare, sia che si tratti di qualche giorno di esplorazione sia di un lungo ed esotico viaggio in giro per il mondo. Per viaggiare è importante conoscere le lingue, in modo da potersi muovere con maggiore tranquillità, ma qualora questo non fosse possibile può venire incontro la tecnologia.

Vasco Electronics produce traduttori elettronici dotati di Intelligenza Artificiale che possono risultare i compagni ideali per i viaggi: si tratta di prodotti tascabili che possono tradurre voce, foto e anche testi, supportando fino a 108 lingue che “coprono” oltre il 90% della popolazione mondiale. Inoltre sono dotati di una SIM per il collegamento illimitato in 200 Paesi: niente ricerche disperate alla ricerca di una rete Wi-Fi e niente hotspot con lo smartphone.

L’azienda stessa suggerisce alcune situazioni nelle quali possono risultare utili i propri traduttori universali: durante le visite ai musei (basta una foto ai pannelli informativi per avere una traduzione rapida), per ordinare al ristorante (utile soprattutto per chi ha allergie), per un tour delle città e la richiesta di indicazioni alle persone del luogo, ma anche per eventuali emergenze mediche o imprevisti.

Uno dei prodotti di punta è ad esempio Vasco Translator M3, dotato di uno schermo IPS da 2 pollici a risoluzione 240 x 320, processore quad-core da 1,1 GHz, 1 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, connettività 4G e Wi-Fi 2,4 GHz, batteria da 1700 mAh e porta USB Type-C: misura 49 x 125 x 13 mm ed è in grado di tradurre conversazioni in più di 70 lingue.

Per saperne di più sui traduttori universali Vasco Electonics potete recarvi sul sito ufficiale.

