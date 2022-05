Oggi Instagram ha lanciato un aggiornamento visivo della piattaforma introducendo il nuovo carattere tipografico Instagram Sans.

Instagram Sans si ispira agli elementi di design che caratterizzano la piattaforma, riflettendo l’impegno della società per la semplicità e l’artigianato.

Ecco il nuovo carattere Instagram Sans

Instagram punta a mettere in risalto un’identità distinta con un carattere ispirato in gran parte dalla combinazione di quadrati e cerchi (squircles) e in alcuni punti è possibile riconoscere l’evoluzione del logo corsivo che Instagram ha utilizzato per anni. Tra i nuovi caratteri c’è Instagram Sans Regular, Bold, Light, Medium, Condensed e Condensed Bold.

La maggior parte dei caratteri Instagram Sans sono sans-serif abbastanza semplici. Il social ha affermato di aver collaborato con esperti linguisti per assicurarsi che il carattere tipografico funzioni in quante più lingue possibili, comprese le lingue come il tailandese e il giapponese.

Anche il gradiente è stato reinventato con colori vivaci e un aspetto più vivo per ispirare momenti di scoperta. Instagram rileva che il gradiente è stato reinventato utilizzando un processo di modellazione 3D.

In termini di nuovo layout di marketing a schermo intero, Instagram afferma che è progettato per celebrare la semplicità. Il layout influisce sul modo in cui le foto e i post vengono visualizzati nel feed, tuttavia è possibile utilizzare la barra di navigazione in basso per accedere alla scheda discovery, Reels, shopping e alla propria pagina. Anche le icone per cambiare account, creare un post, controllare le notifiche e sfogliare i messaggi sono ancora sulla barra in alto.

Il tutto ha lo scopo di creare un’identità più distinta, soprattutto dal concorrente TikTok, tuttavia bisognerà vedere come reagiranno gli utenti riguardo al nuovo look di Instagram.

