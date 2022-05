Questo è il periodo giusto per cambiare smartphone. Se state cercando un nuovo telefono che vi accompagni sul lavoro come nello svago, in questi giorni ci sono numerose offerte interessanti perché è periodo di offerte Fresh Sales edays che vanno a toccare tantissimi prodotti, tech e non, grazie a un coupon con extra sconto del 15%.

Come comprare i migliori smartphone del momento al minimo

I Fresh Sales edays di eBay mettono a disposizione sconti fino al 70% ma, attraverso un nuovo coupon, è possibile sfruttare un ulteriore ribasso del 15% fino alle 23:59 del 29 maggio 2022. Lo sconto massimo è di 100 euro per utilizzo, con un numero massimo di utilizzi pari a 2 per utente (per un totale di massimo 200 euro di sconto) e una spesa minima richiesta di 15 euro.

Il nuovo coupon da inserire in fase di acquisto è MENO15EDAYS ed è sfruttabile su tantissimi prodotti a disposizione, tra i quali spiccano numerosi smartphone Android. Indi per cui abbiamo fatto una selezione delle migliori proposte di cui potete approfittare.

Attenzione: i prezzi potrebbero cambiare ma soprattutto le disponibilità possono terminare da un momento all’altro.

Come detto questa era solo una selezione delle offerte con le quali sfruttare l’extra sconto del 15% messo a disposizione grazie al nuovo coupon. Per utilizzarlo non serve altro che aggiungere al carrello eBay uno dei prodotti aderenti e digitare MENO15EDAYS all’interno del campo dedicato ai codici promozionali, disponibile all’interno del modulo di pagamento.

Per ulteriori dettagli e per scoprire tutti gli altri prodotti Android e non solo acquistabili in offerta con il coupon potete seguire il link qui sotto.

Tutte le offerte Fresh Sales edays con coupon

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy S22 Ultra