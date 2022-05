La possibilità di trasmettere contenuti multimediali da uno smartphone Android sembra una cosa naturale ma spesso non è così scontata e non tutte le applicazioni includono tale funzionalità per impostazione predefinita.

Le applicazioni che lo fanno, come ad esempio YouTube e YouTube Music, sono in grado di trasmettere in modo molto semplice i contenuti audio e video ai tanti dispositivi che supportano il protocollo Google Cast e con una nuova modifica alla relativa interfaccia questo processo sta diventando ancora più semplice per tutti quegli utenti che devono destreggiarsi tra molti smart display e altoparlanti.

Google Cast migliora la sua interfaccia su Android

In pratica, la modifica a cui facciamo riferimento è quella che viene mostrata nel momento in cui l’utente tocca l’icona per trasmettere il contenuto audio o video desiderato: Google Cast, infatti, suggerirà uno o più specifici dispositivi a cui trasmettere.

Il seguente screenshot ci offre una dimostrazione di questa nuova interfaccia, mostrando nella sezione dei dispositivi “suggeriti” l’altoparlante che si trova in bagno (probabilmente ciò potrebbe dipendere per esempio dall’abitudine di quell’utente di sfruttare tale dispositivo in quella specifica parte della giornata):

Resta da capire quale sia il criterio utilizzato da Google Cast per suggerire il dispositivo a cui trasmettere i contenuti. A dire dello staff di Chrome Unboxed, probabilmente è l’ultimo device usato ad essere suggerito ma sarebbe ancora più interessante se il sistema fosse in grado di consigliare smart display e smart speaker sulla base di un principio di prossimità dei vari dispositivi.

Pare che questa nuova funzione abbia iniziato ad essere implementata per gli utenti nel corso dell’ultima settimana (ciò attraverso un aggiornamento lato server) e probabilmente sarà effettivamente disponibile anche per tutti gli altri nel giro di qualche giorno.

Potete scaricare l’ultima versione disponibile dell’app Google Home dal Google Play Store attraverso il seguente badge: