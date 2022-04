Il 2022 di DOOGEE, brand asiatico specializzato in rugged phone, si prospetta ricco di soddisfazioni grazie ai numerosi modelli annunciati. Dopo DOOGEE V20 e DOOGEE S98, sta per arrivare sul mercato un nuovo smartphone, dotato di fotocamera termica e pronto a raccogliere l’eredità proprio si S98. Parliamo di DOOGEE S98 Pro, un rugged phone il cui debutto sul mercato è atteso per la fine del mese di maggio e che prova a distinguersi per un design particolare, almeno per quanto riguarda la cover posteriore.

DOOGEE S98 Pro, un alieno tra noi

DOOGEE S98 Pro infatti utilizza un design che ricorda una faccia aliena sulla parte posteriore, con la fotocamera posteriore da cui si estendono delle forme bizzarre, che abbinate al frame di diverso colore danno l’idea ci una bizzarra creatura extra terrestre. Stavolta DOOGEE ha puntato anche sul comparto fotografico, con un sensore principale da 48 megapixel, a cui si affianca un sensore da 20 megapixel per la visione notturna, così da realizzare fotografie particolari.

Oltre a questi due sensori è presente anche un sensore termico, che rende il comparto fotografico in grado di catturare immagini in qualsiasi situazione, di giorno così come di notte. Il sensore notturno cattura tutto quello che riflette la luce infrarossa, mentre la telecamera termica vi permette di immortalare ogni forma che emette calore, inclusi gli animali.

E grazia al sensore InfiRay utilizzato per la fotocamera termica, con una risoluzione di 256 x 192 pixel e un frame rate di 25 Hz, è possibile scoprire cortocircuiti, perdite nei tubi dell’acqua ed eventuali surriscaldamenti. La tecnologia Dual Spectrum Fusion infine permette di sovrapporre le immagini catturate dal sensore termico a quelle ottenute col sensore principale, così da avere un’idea ancora più precisa della posizione del problema o della fonte di calore.

DOOGEE S98 Pro sarà ufficializzato entro la fine del mese di maggio e arriverà sui mercati internazionali nei primi giorni di giugno, a un prezzo che non è ancora stato reso noto. Potete trovare maggiori dettagli sul sito ufficiale dedicato a DOOGEE S98 Pro e seguire queste pagine per rimanere aggiornati.

Informazione Pubblicitaria