Amazon reagisce al nuovo sistema di fatturazione del Google Play Store e va a rimuovere una funzione importante dall’app Amazon Prime Video per Android: ora non è più possibile acquistare, noleggiare film o abbonarsi ai vari Channels. Qualche giorno fa un cambiamento simile aveva toccato l’app principale del colosso dell’e-commerce, che ha deciso di non permettere più di scaricare contenuti digitali dall’app per Android.

Via film a pagamento e Channels dall’app Amazon Prime Video per Android

Come probabilmente sapranno gli utilizzatori di Amazon Prime Video, il popolare servizio di streaming mette a disposizione tantissimi contenuti inclusi nell’abbonamento Amazon Prime, ma anche tanti film da acquistare o noleggiare separatamente e diversi Channels, che includono contenuti spesso presenti su altre piattaforme che ne detengono i diritti (come Infinity Selection, Starzplay, Discovery+, MGM e così via).

Ebbene, a causa del cambiamento al sistema di fatturazione del Google Play Store, che applica una commissione del 30% per tutti gli acquisti in-app ai soggetti con un fatturato annuo superiore al milione di dollari, ora non è più possibile acquistare e noleggiare film o abbonarsi a uno dei Channels attraverso l’app Prime Video per Android.

La cosa non sembra essere stata accolta particolarmente bene dagli utenti, che non sono stati neanche avvisati attraverso il changelog dell’ultimo aggiornamento dell’applicazione. Sarebbero probabilmente bastate due righe per spiegare la questione e informare tutti. D’altro canto non è detto che le cose non tornino com’erano nelle prossime settimane o mesi: dipende da come si evolverà la questione legata al nuovo sistema pensato da Big G per gli acquisti in-app attraverso le app scaricate dal Google Play Store.

Come continuare ad acquistare e noleggiare film su Prime Video

Acquistare e noleggiare film o abbonarsi ai Channels Amazon Prime Video è comunque possibile: basta passare dal sito web di Prime Video (anche da smartphone e tablet Android) o dall’app per smart TV (se non scaricata dal Play Store, ovviamente). Per aggiornare l’app all’ultima versione è possibile seguire il badge qui in basso:

