Una comoda funzionalità, già presente in WhatsApp Business, potrebbe presto essere implementata anche nella versione standard della popolare app di messaggistica in maniera tale da essere fruibile a tutti gli utenti.

Il team di sviluppo di WhatsApp, sta infatti lavorando per portare la funzionalità che consente di filtrare le chat anche sulla versione non Business dell’app, tanto nella versione per Android quanto in quelle per iOS e per Desktop.

WhatsApp: in arrivo per tutti la possibilità di filtrare le chat

Tra la fine dello scorso anno e l’inizio di quest’anno, il team di sviluppo di WhatsApp ha implementato, all’interno della versione ottimizzata per gli account business dell’app, una comoda funzionalità che permette di filtrare le chat.

Una funzionalità molto simile, ma leggermente rivista dal punto di vista grafico rispetto a quella già a disposizione degli account aziendali, consentirà a tutti gli utenti di filtrare la lista delle chat in base a quattro filtri pre-impostati:

Non lette

Verranno visualizzate solo le chat con messaggi non letti.

Contatti

Verranno visualizzate solo le chat con contatti salvati in rubrica.

Non contatti

Verranno visualizzate solo le chat con numeri non salvati in rubrica.

Gruppi

Verranno visualizzate tutte le chat di gruppo di cui l’utente fa parte.

La novità, in via di sviluppo, è stata segnalata dal solito portale specializzato WaBetaInfo, che ha anche fornito una immagine che ci permette di capire le differenze tra le due versioni, per gli utenti aziendali e per gli utenti standard, della medesima funzionalità.

A differenza di quanto accade in WhatsApp Business, per gli utenti standard il pulsante per filtrare le chat sarà sempre visibile, anche quando l’utente non sta effettuando una ricerca tra le conversazioni.

Sebbene lo screenshot sia stato catturato dalla versione beta di WhatsApp Desktop, come anticipato, la funzionalità è destinata ad arrivare anche per le versioni Android e iOS della popolare app di messaggistica.

Ribadiamo, ancora una volta, che la funzionalità è in fase di sviluppo per gli account standard di WhatsApp, pertanto non è disponibile nemmeno agli utenti che eseguono l’ultima versione di WhatsApp Beta per Android e per iOS, e verrà rilasciata tramite un aggiornamento futuro. Invece, la possibilità di filtrare le chat è già disponibile per coloro che utilizzano la versione beta UWP 2.2216.4.0 o successive di WhatsApp Desktop.

Come aggiornare WhatsApp Beta su tutte le piattaforme

Purtroppo, per quanto concerne il client iOS di WhatsApp, il programma beta tramite TestFlight è chiuso da tempo e quindi non è possibile aderirvi: nel caso in cui siate già utenti del programma beta, vi basterà verificare di avere installato la versione più recente dell’applicazione tramite l’App Store di Apple.

È invece possibile testare le novità di WhatsApp in anteprima, sia per Windows che per Android.

Sul sistema operativo Windows , vi basterà scaricare l’applicazione tramite il Microsoft Store al seguente link. Qualora la aveste già installata, vi basterà verificare l’eventuale presenza di aggiornamenti direttamente dallo store di Microsoft, seguendo il percorso “Raccolta > Recupera aggiornamenti”.

, vi basterà scaricare l’applicazione tramite il Microsoft Store al seguente link. Qualora la aveste già installata, vi basterà verificare l’eventuale presenza di aggiornamenti direttamente dallo store di Microsoft, seguendo il percorso “Raccolta > Recupera aggiornamenti”. Su Android, invece, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potrete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link). Se il Programma Beta fosse momentaneamente al completo, potrete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

Al netto delle novità in anteprima, per non perdervi le ultime funzionalità rilasciate ufficialmente dal team di WhatsApp, vi invitiamo a verificare di avere installato l’ultima versione disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

