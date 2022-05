Prende il via oggi il nuovo volantino Sottocosto di MediaWorld che, fino al prossimo 15 maggio, ci propone tanti smartphone Android in offerta a prezzo scontato e con la possibilità di sfruttare il finanziamento a tasso zero. Le nuove offerte MediaWorld sono disponibili sia in negozio che online (con la possibilità di optare per il ritiro in uno degli store MediaWorld oltre che per la consegna a casa). Le occasioni per un buon acquisto non mancano di certo. In sconto troviamo smartphone Samsung, Xiaomi, OPPO e di diversi altri brand. Ecco le migliori offerte del nuovo volantino MediaWorld al via nel corso della giornata di oggi:

Tante offerte con il nuovo volantino Sottocosto di MediaWorld

Il nuovo volantino Sottocosto di MediaWorld ci offre tante occasioni davvero interessanti per acquistare un nuovo smartphone Android, oltre che tanti altri dispositivi tech, a prezzo scontato. Le offerte saranno disponibili fino al prossimo 15 maggio, sia online che in negozio. Per un quadro completo sui prodotti in sconto con il nuovo volantino lanciato oggi da MediaWorld è possibile fare riferimento al link proposto a fine articolo. Di seguito, invece, andiamo a vedere quali sono i migliori prodotti in sconto.

Partiamo dal Samsung Galaxy S22 Ultra 256 GB in offerta a 1149 euro invece di 1379 euro. Tra le promozioni dedicate agli smartphone di casa Samsung c’è anche il Samsung Galaxy A52s in offerta a 289 euro invece di 469 euro. Per chi vuole spendere poco, invece, è possibile puntare sul Samsung Galaxy A22 5G in offerta a 171,99 euro invece che 249 euro. Da notare anche le offerte dedicate al Samsung Galaxy Z Flip3 5G proposto a 699 euro ed al Samsung Galaxy S22 in sconto a 799 euro. Le nuove offerte di MediaWorld riguardano anche gli smartwatch con il Galaxy Watch4 40 mm in offerta a 159,99 euro invece di 269 euro.

Occhio anche alle offerte dedicate agli smartphone Xiaomi. In particolare, segnaliamo lo sconto su Xiaomi 11 Lite 5G NE in offerta a 269 euro invece di 449 euro nella variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. In sconto c’è anche il Redmi Note 10 5G in offerta a 179,99 euro invece di 249 euro nella versione con 4 GB di RAM e 128 GB di storage. Molto interessante anche la promozione riservata allo Xiaomi 11T 5G 8/128 GB in sconto a 399 euro invece di 549 euro. Ad arricchire le offerte proposte da MediaWorld c’è l’ottimo OPPO Find X3 Lite in sconto a 329 euro invece di 499 euro. Già scontato è anche l’OPPO Find X5 Lite proposto a 469 euro invece di 499 euro. In casa OPPO c’è da tenere in considerazione anche la promo dedicata ad OPPO A94 5G in offerta a 239 euro invece di 369 euro.

I prodotti indicati sono solo una piccola selezione delle offerte MediaWorld disponibili attualmente con il nuovo volantino Sottocosto valido fino al prossimo 15 maggio. Per un quadro completo sulle offerte e per scegliere il prodotto giusto da acquistare (anche con ritiro in negozio) è possibile sfruttare il link qui di sotto. Ricordiamo che è possibile acquistare il prodotto direttamente online, con pagando in 3 rate senza interessi con PayPal, oppure richiedere il finanziamento a tasso zero in 20 rate. Per maggiori dettagli, ecco la pagina della promozione:

>> Scopri le offerte del volantino Sottocosto di MediaWorld <<