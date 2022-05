La gamma di smartphone OnePlus si prepara a registrare un’ulteriore novità con il debutto dell’inedito OnePlus Nord 2T. Lo smartphone andrà ad affiancarsi ai recenti smartphone svelati dall’azienda, come il OnePlus 10R e il Nord CE 2 Lite. Il dispositivo è in rampa di lancio. Dopo settimane di rumor e indiscrezioni, infatti, lo smartphone di OnePlus, che avrà SoC MediaTek e sistema operativo Android 12, si mostra oggi nei primi render che ci svelano il design dello smartphone. Vediamo i dettagli completi.

OnePlus Nord 2T in mostra nelle prime immagini

Il nuovo OnePlus Nord 2T è protagonista dei primi render che svelano il design dello smartphone, confermando anche alcune indiscrezioni. I render in questione sono stati pubblicati dall’insider Digital Chat Station sul social cinese Weibo. Secondo la fonte, si tratta di render stampa ufficiali. Il nuovo OnePlus Nord 2T, quindi, sarà uguale a quanto mostrano i render che trovate nella galleria qui di sotto.

Le immagini in questione ci confermano vari elementi dello smartphone. Il display può contare sul tradizionale foro per la fotocamera anteriore, posizionato nell’angolo in alto a sinistra. La parte posteriore propone un modulo per le fotocamere di forma rettangolare e leggermente rialzato rispetto al resto della scocca. Il modulo integra tre fotocamere. La soluzione di design proposta è particolare in quanto sono presenti due sezioni circolari ed una di queste integra due sensori.

Ad una prima occhiata, quindi, l’impressione è che il nuovo OnePlus Nord 2T presenti due fotocamere posteriore. In realtà, però, lo smartphone può contare su tre sensori. Da notare anche la presenza di un doppio flash. Il logo è posizionato, come da tradizione, al centro della scocca. I render ci confermano la presenza di due colorazioni. C’è il classico grigio tipico di molti smartphone OnePlus ed una variante verde chiaro. Per ora, non ci sono informazioni sulle denominazioni di queste due varianti cromatiche.

Le specifiche tecniche (quasi) complete

Passiamo ora ad un’analisi delle possibili specifiche tecniche, elemento essenziale, insieme al prezzo, per giudicare il progetto OnePlus Nord 2T. Il nuovo smartphone di casa OnePlus dovrebbe presentare il SoC MediaTek 1300 supportato da varie combinazioni di RAM e storage, fino a 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80 W. Non ci sono informazioni sulle caratteristiche del display che dovrebbe presentare un pannello AMOLED.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, ci sarà un sensore principale Sony IMX766 da 50 Megapixel. Si tratta dello stesso sensore utilizzato da OnePlus per il OnePlus Nord 2 arrivato sul mercato lo scorso anno. Il comparto fotografico comprenderà anche un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel ed un sensore monocromatico da 2 Megapixel. A completare le specifiche troveremo una fotocamera anteriore da 32 Megapixel.

Lato software, il nuovo OnePlus Nord 2T è atteso sul mercato con Android 12 e OxygenOS 12. Le informazioni sulla scheda tecnica, in ogni caso, non sono ufficiali ma si basano su leak emersi online nelle ultime settimane. Sarà necessario, quindi, attendere ancora qualche settimana per maggiori dettagli sulla scheda tecnica del nuovo dispositivo di casa OnePlus.

Prezzo e disponibilità

Per il momento, non ci sono informazioni precise in merito a prezzo e disponibilità del nuovo OnePlus Nord 2T. Rumor delle scorse settimane avevano anticipato il possibile debutto del nuovo smartphone nel corso del mese di maggio. Non è chiaro, per ora, se il nuovo componente della gamma Nord arriverà o meno anche in Europa.

La gamma europea di OnePlus attende da diversi mesi un rinnovamento dopo il lancio del Nord CE 2 5G, disponibile in Italia a partire da 359 euro. Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo Nord 2T dovrebbe arrivare su mercato indiano con un prezzo tra le 30 mila e le 40 mila rupie (il Nord CE 2 5G, invece, è disponibile in Inda a partire da 23 mila rupie) pari a 380-490 euro. Staremo a vedere se OnePlus porterà o meno il nuovo Nord 2T anche sul nostro mercato.