Samsung rafforza il ruolo di leader del settore delle memorie con un’interessante novità per la sua gamma di schede microSDXC. L’azienda coreana ha, infatti, svelato la nuova serie PRO Endurance microSD. Si tratta di schede di memoria rugged pensate per abbinare ottime prestazioni ad una durabilità decisamente fuori dal comune, anche in condizioni “estreme” di utilizzo.

Con la nuova gamma di microSD rugged appena svelata, Samsung vuole davvero esagerare promettendo la possibilità di sfruttare le schede di memoria per 16 anni di utilizzo continuo. Le nuove schede offrono ottime prestazioni, supportano appieno la registrazione video in 4K, e arrivano sul mercato con un prezzo particolarmente contenuto puntando ad entrare diritto tra le migliori microSD sul mercato. Ecco i dettagli:

Samsung lancia le nuove microSD PRO Endurance: ottime prestazioni e 16 anni di utilizzo

La nuova gamma PRO Endurance microSD di Samsung punta a stupire. Secondo i dati forniti dall’azienda, le nuove microSD possono essere utilizzate per 16 anni di utilizzo continuo (più di 140 mila ore). In pratica, è possibile guardare video salvati sulla microSD per 16 anni, senza mai fermarsi. La microSD rugged di Samsung sarà in grado di svolgere il suo dovere alla perfezione, senza alcuna interruzione.

La nuova famiglia di microSD di Samsung, oltre a poter durare per moltissimo tempo è in grado di resistere a condizioni climatiche avverse (può essere utilizzata su dispositivi attivi all’esterno senza problemi) ed è resistente a urti da caduta e alla smagnetizzazione. Le PRO Endurance di Samsung sono progettate per lavorare tra i -25°C e gli 85° C, in modo ininterrotto e senza problematiche di alcun tipo.

Le nuove PRO Endurance microSD di Samsung sono disponibili per tutti i dispositivi che supportano una scheda microSD. L’azienda ha comunque realizzato, in modo specifico, queste schede per le telecamere di sicurezza, per le dashboard cam delle auto, per i baby monitor e per tutti quei contesti di utilizzo in cui viene richiesto alla scheda microSD di lavorare in modo continuo, per molto tempo e senza interruzioni. Rispetto ad una scheda standard, le proposte rugged di Samsung possono garantire una durata superiore di 33 volte.

L’offerta della nuova serie di microSD di casa Samsung è molto articolata. Le nuove PRO Endurance microSD arrivano sul mercato in quattro tagli: 32 GB, 64, GB, 128 GB e 256 GB. Stando ai dati forniti, le schede hanno una velocità di lettura sequenziale di 100 MB/s ed una velocità di scrittura sequenziale di 40 MB/s. Le schede sono classificate in Classe 10 con velocità video fino a U3 (UHS Speed ​​Class 3) e fino a V30 (Video Speed ​​Class 30). La registrazione di video in Full HD o in 4K è ampiamente alla portata di queste microSD.

KyuYoung Lee, vicepresidente del team Memory Brand Product Biz di Samsung Electronics, senza troppi giri di parole chiarisce l’obiettivo delle nuove microSD rugged dell’azienda: “Sia i consumatori che gli utenti aziendali possono essere certi che la nostra nuova scheda di memoria garantirà una registrazione continua ad alta risoluzione anche in condizioni estreme”.

Prezzi e disponibilità

La nuova serie PRO Endurance di Samsung sta per debuttare sul mercato. Per il momento, sono stati rivelati unicamente i prezzi per il mercato americano (si parte da 10,99 dollari per il taglio da 32 GB e si arriva a 54,99 dollari per quello da 256 GB). A breve, però, la nuova serie di microSD sarà disponibile anche in Italia, con le stesse quattro varianti, su Amazon, dove attualmente è disponibile la generazione precedente, e prezzo altri rivenditori autorizzati. Maggiori dettagli arriveranno nelle prossime settimane.